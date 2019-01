L’actif est entièrement loué à trois locataires, dont une société de premier plan dont le bâtiment constitue le siège social.

L’immeuble est situé dans le quartier « Zona Franca » dans le sud-ouest de Barcelone, un secteur particulièrement attractif auprès des entreprises internationales et nationales grâce à ses infrastructures et ses services en constante évolution. Ce quartier en plein essor présente l’un des potentiels de croissance les plus élevés de la ville.

BNP Paribas REIM a acquis cet actif pour le compte du fonds Next Estate Income Fund III (NEIF III), géré par BNP Paribas REIM Luxembourg. La transaction a été réalisée par BNP Paribas REIM Espagne.

Laurent Boissin, Fund Advisor de NEIF III, commente : “Avec ce premier investissement en Espagne, nous poursuivons avec succès la diversification géographique de NEIF III. L’acquisition de D38 reflète parfaitement notre stratégie consistant à investir dans des immeubles durables, implantés dans des localisations établies ou en devenir et générant un cash-flow stable pour nos investisseurs.”

NEIF III est un fonds européen offrant une diversification dans le secteur des bureaux en zone euro auprès d’investisseurs institutionnels internationaux et vise un taux distribution de 4% par an. Le fonds a déjà sécurisé un actif en région parisienne ainsi que deux actifs en Allemagne au sein de deux des plus grandes métropoles régionales, Munich et Düsseldorf.