BNP Paribas Real Estate a cédé fin décembre 2019 Métal 57, son futur siège social à Boulogne-Billancourt, à une joint-venture constituée par CDC Investissement Immobilier, agissant pour le compte de la Caisse des Dépôts et des Assurances du Crédit Mutuel. BNP Paribas Real Estate prendra à bail l’ensemble des 37 000 m² SDP à partir de janvier 2022.

En décembre 2017, BNP Paribas Real Estate a acquis l’immeuble « 57 Métal », chef d’œuvre industriel conçu à l’origine par Claude Vasconi pour le compte du Groupe Renault. Soucieux d’en préserver l’héritage patrimonial, BNP Paribas Real Estate a demandé à l’architecte Dominique Perrault de lui imaginer une nouvelle vie, en y greffant une partie neuve pour donner naissance à un nouvel ensemble immobilier ambitieux et représentatif de la qualité urbaine du 21ème siècle. Ce projet iconique de bureaux et services innovants, situé sur l’ancien site emblématique des usines Renault à Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris et à proximité immédiate de l’Ile Seguin en pleine renaissance, représente la vitrine de l’ensemble des métiers et savoir-faire de BNP Paribas Real Estate.

« Métal 57, de par sa localisation, sa proximité immédiate de la future ligne 15 du Grand Paris Express, de ses prestations de haute qualité, a su attirer l’attention d’investisseurs de renom. Nous sommes doublement fiers en tant que promoteur et futur utilisateur de cet immeuble, qui répondra tant aux enjeux environnementaux qu’à l’évolution des modes de travail et d’usages des ensemble tertiaires de demain. Après 11 ans passés à Issy-les-Moulineaux, dans un quartier ayant connu une transformation extraordinaire à laquelle nous avons activement participé, sous l’impulsion visionnaire de l’équipe municipale, nous traversons la Seine pour implanter notre siège social à Boulogne-Billancourt. Nous restons cependant sur le même territoire, celui du Grand Paris Seine-Ouest, auquel nous sommes profondément attachés », précise Thierry Laroue-Pont, Président du Directoire de BNP Paribas Real Estate.

« Nous sommes très heureux de renforcer notre présence sur ce territoire qui verra son attractivité accentuée par l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris, dont une station est en cours de construction aux pieds de Métal 57, et de devenir le bailleur de BNP Paribas Real Estate. Si dans un contexte de taux bas, cette opération répond à une logique de rendement, nous avons la conviction que l’amélioration de la desserte par les transports en commun comme la qualité exceptionnelle de Métal 57 seront à terme créateurs de valeur », déclare Arnaud Taverne, Directeur Général de CDC Investissement Immobilier.

Outre son architecture unique et industrielle, cet immeuble offrira une vie au pluriel via de nombreux services directement accessibles aux utilisateurs des bureaux, mais également au public. Métal 57 sera un lieu convivial de rencontres, d’échanges et de mixité, un véritable laboratoire d’idées et d’expérimentation du bureau de demain et proposera notamment un pôle de restauration diversifié type « food hall », une salle de sport, un auditorium et un pôle de conférences. L’immeuble bénéficiera notamment des certifications HQE Bâtiment Durable et BREEAM Bespoke ainsi que de la labellisation BBC Effinergie +.

Conseils vendeur : Etude Thibierge, (Me Hervé Bizot) et cabinet d’avocat Gide (Renaud Baguenault de Puchesse et Constantin Miliotis).

Conseils acquéreurs : Etude notariale Prud’homme & Baum (Me Nicolas Baum), cabinets d’avocats White & Case (Me Franck Peter) et Gide (Me Emmanuel Reille) pour les aspects concurrence ainsi que la société ARC Project Management.