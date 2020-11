La mission de BNP Paribas Real Estate consistera à accompagner Proximus dans la réflexion et la mise en œuvre de leur programme immobilier relatif à leur nouveau siège. Même si toutes les solutions sont encore envisageables, la réflexion s’oriente actuellement vers la mise en place d’un partenariat avec un développeur. Ce partenariat s’inscrirait soit dans un scénario de sale and rentback après la modernisation du site actuel selon les besoins futurs, soit par la prise en occupation d’un nouveau site après avoir vendu les Tours Proximus.

« Ce type d’opération relatif à un ensemble immobilier de cette ampleur est sans nul doute exceptionnel et rare. De plus, l’ensemble est situé dans un quartier en profonde mutation, où l’enjeu majeur est d’y intégrer une réelle mixité fonctionnelle dans un quartier tertiaire. Nous sommes convaincus que cela créera un engouement de la part des acteurs du marché qui y verront une opportunité unique en termes de redéveloppement. » affirme Gregoire de Montpellier, Director Advisory Belgique chez BNP Paribas Real Estate

En effet, les « Tours Proximus » sont des édifices emblématiques et connus de tous, s’élevant au-dessus de la ville de Bruxelles. Leur localisation – très en vue à proximité de la gare du Nord - s’est imposée comme l’une des premières destinations de bureaux de la ville grâce à ses liaisons de transport exceptionnelles et à ses locaux de bureaux de très grande qualité. L’ensemble immobilier est composé de 3 immeubles développant une surface hors sol de 105.000 m².

Le futur siège de Proximus se devra de correspondre et de refléter les ambitions du groupe de télécommunication tant au niveau architectural, environnemental que du bien-être au travail. La prise en occupation du nouveau siège est prévue à l’horizon 2023-2025.

« Dans le contexte actuel confirmant la tendance à la dématérialisation de nos postes de travail, l’immeuble d’entreprise joue un rôle majeur et incontournable. En effet, il reste un lieu de sociabilisation, de formation, de repères, d’identité et offre une augmentation technologique considérable. L’immeuble de bureau - et d’autant plus le siège social - est en quelque sorte la vitrine de l’entreprise. Cela ne veut pas dire que les bureaux offriront forcément moins de mètres carrés, mais des mètres carrés plus adaptés aux méthodes de travail de demain. Nous allons effectivement vers une hybridation encore plus marquée avec un succès confirmé pour le télétravail et une essentialisation du siège social, véritable vaisseau mère de l’organisation d’une entreprise. » explique Bertrand Cotard, Director Letting & Sales chez BNP Paribas Real Estate.