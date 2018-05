BNP Paribas Real Estate, leader européen du conseil en immobilier, commercialisera en co-exclusivité* le projet SOLIA, un retail park proposant des locaux commerciaux, une offre de loisirs et un outlet. Ce projet situé à Madrid, dans un secteur en pleine expansion, est né d’un accord conclu entre Azora, société d’investissement espagnole indépendante, et Mackintosh Mall. Le parc représentant un investissement initial de près de 100 millions d’euros, devrait être inauguré en 2020.

SOLIA sera implanté dans le sud-est de Madrid, dans la zone d’aménagement urbain d’El Cañaveral, située à la confluence entre la R-3 et la M-45, à seulement 10 minutes du centre de Madrid (porte d’Alcalá). Il bénéficiera d’une large aire d’influence représentant près de deux millions d’habitants répartis sur l’ensemble des quartiers situés à moins de 15 minutes de voiture.

L’aménagement d’El Cañaveral comprendra également 14 000 logements neufs, dont certains sont déjà occupés. En plus de ce retail park, de larges surfaces sont dédiées aux loisirs et aux bureaux. SOLIA sera bâti sur un terrain de 225 000 m2 et développera une surface commerciale utile (SCU) de 90 000 m2. Le projet prévoit un outlet de 25 000 m² et un parc commercial de 65 000 m² proposant une offre de loisirs et de restauration très variée, ainsi que de nombreux espaces verts et 2 900 places de stationnement.

Concha Osácar, associée fondatrice du Groupe Azora**, explique : « 2018 s’annonce comme une excellente année sur le plan des perspectives commerciales et notre stratégie continue à exploiter de nombreux leviers de création de valeur ».

Joël Franco, Directeur Retail et Centres commerciaux de BNP Paribas Real Estate Espagne, souligne : « El Cañaveral est l’un des grands secteurs en expansion de la capitale, qui a réussi à relancer la construction à Madrid pour tenter de remédier à la pénurie de foncier. Ce complexe commercial viendra s’ajouter aux équipements publics et au réseau de transport qui commencent à se développer dans ce nouveau quartier résidentiel. Nous travaillons à l’élaboration d’une offre commerciale complète et attractive qui permettra aux familles madrilènes et aux touristes de trouver, à seulement 10 minutes de la porte d’Alcalá, un espace shopping inspirant, original et exclusif, une nouvelle expérience de loisirs dans un cadre unique et privilégié ».

Pour Alejandro Malagón, PDG de Mackintosh Mall : « Le projet SOLIA dans son ensemble marque la reprise très attendue du secteur des commerces à Madrid qui, conjointement à l’offre de loisirs, culturelle et sportive que proposera le complexe, ouvrira la voie à des initiatives « 3.0. » avant-gardistes. Avec son équipe commerciale pilotée par Joël Franco, BNP Paribas Real Estate fait partie intégrante du projet, assurant, en co-exclusivité* la commercialisation d’un programme exigeant et de qualité qui devrait être achevé en 2020 ».