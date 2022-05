Un ensemble immobilier actif et connecté

Situé au sein du quartier de l’Armagnac, entre la gare ferroviaire de Bordeaux Saint-Jean et les rives de la Garonne, l’ensemble immobilier Tribequa, comprenant un immeuble de bureaux de 11 000 m², ainsi que 60 logements, vient d’être livré par les équipes Promotion de BNP Paribas Real Estate. Cette première tranche de ce quartier en devenir propose une programmation mixte et fonctionnelle qui préfigure un nouveau lieu d’échanges où il fait bon vivre et travailler.

Une fois complètement achevé, ce futur quartier girondin accueillera 465 logements, en accession mais aussi locatifs sociaux, un hôtel de 190 chambres (soit 6 600 m²), 2 500 m² de commerces, des services au public, des places de stationnement et des locaux à vélos, faisant de ce quartier le nouveau point d’équilibre de l’extension du centre-ville bordelais.

« Tribequa est un ensemble immobilier conçu avec l’ambition de structurer un quartier actif, résidentie et mixte autour de la future place d’Armagnac. Actif par la qualité de son emplacement au cœur d’Euratlantique, par sa connexion aux transports en commun et par sa mixité fonctionnelle. Résidentiel pour la qualité architecturale et environnementale de ce futur quartier piéton connecté où la Ville est devant soi et mixte de par sa programmation », précise Olivier Bokobza, Président des activités de Promotion de BNP Paribas Real Estate.

Une opération de réhabilitation spectaculaire

Imaginé par les cabinets d’architecture ECDM, COBE et FLINT, Tribequa, pour TRI Postal, BElcier et QUArtier, prend la place, grâce à une réhabilitation remarquable réalisée par les équipes Promotion de BNP Paribas Real Estate, de l’ancien centre de tri postal qui a longtemps façonné l’identité de ce quartier. Les anciennes activités postales et industrielles de ce territoire marqué par les chemins de fer ont fait que Tribequa dispose d’une implantation stratégique, à deux pas (500 mètres) de la gare de Bordeaux Saint-Jean, reliant Paris en deux heures. Cette opération bénéficie également de la proximité de la station Carle Vernet (ligne C du tram et la ligne 11 de bus).

La partie tertiaire est engagée dans une double démarche de certification Haute Qualité Environnementale auprès du CSTB suivant la norme NF HQE 7* et la labellisation Effinergie + (RT 2012 – 30%). Les logements sont certifiés RT2012 – NF Logement HQE 9*.

11 000 m² tertiaires acquis par BNP Paribas REIM

L’immeuble de bureaux est entièrement détenu par BNP Paribas REIM qui a réalisé cette acquisition pour le compte de son OPCI BNP Paribas Diversipierre, qui privilégie l’acquisition d’immeubles récents répartis sur différentes classes d’actifs – tels que bureaux, commerces, logistique – respectant les normes environnementales.

En novembre 2020, l’OPCI BNP Paribas Diversipierre a été l’un des premiers fonds d’investissement français à obtenir le label ISR (Investissement Socialement Responsable) appliqué à l’immobilier. Il est également conforme à l’article 8 de la régulation SFDR de l’Union Européenne (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Laurence Weydert, Directrice de l’Asset Management de BNP Paribas REIM France, déclare : « L’immeuble de bureaux Tribequa illustre la pertinence de notre stratégie en régions, avec le développement de produits en VEFA de qualité, très attractifs sur leurs marchés. De plus, nous avons déjà sécurisé un premier locataire de qualité et nous avons un pipeline prometteur concernant de futurs preneurs. »

FLEX-O, filiale du promoteur Courtin Real Estate, a choisi d’y installer son enseigne et proposera dès septembre prochain ses services de flex-office sur 3 900 m², y compris une terrasse évènementielle de 200 m².

« FLEX-O s’intégrera parfaitement à l’éventail de services que nous souhaitons mettre en place dans ce bâtiment prime nouvelle génération. Ce sera un avantage pour les autres utilisateurs du site, car cette typologie d’espaces de travail flexibles et serviciels (location de bureaux, salles de réunion ou d’espaces extérieurs) répond à une demande de plus en plus forte des utilisateurs. » complète Laurence Weydert.

Dans cette transaction, BNP Paribas REIM a été conseillé par les équipes Transaction de BNP Paribas Real Estate, par l’étude de notaires Wargny Katz et par le cabinet Racine.