BNP Paribas Real Estate a récemment réalisé une transaction logistique totalisant près de 80 000 m² loués à Renault. L’entreprise quitte son site actuel de Saint-Ouen l’Aumône pour y installer une nouvelle plateforme « monde » de pièces détachées automobiles.

Située à Puiseux-Pontoise (95), au sein de l’agglomération de Cergy-Pontoise, il s’agit d’une plateforme logistique dernière génération. La première tranche de 58 000 m² a été livrée début 2020, et la livraison de l’extension de 20 000 m² est prévue pour fin 2021.

Construit par le Groupe Panhard et acquis « en blanc » par AEW pour le compte de son fonds paneuropéen « Logistis », ce bâtiment indépendant loué en bail commercial longue durée, va ainsi accueillir près de 600 collaborateurs répartis sur deux espaces : 75 080 m² d’entrepôt et 3 090 m² de bureaux. L’activité du site sera dédiée au stockage et la distribution de pièces détachées destinées au réseau de concessionnaires-distributeurs Renault en France et à l’international.

« Cette transaction emblématique et exemplaire pour notre équipe logistique France a été réalisée en pleine crise sanitaire dans le cadre d’un mandat exclusif de recherche de Renault. Elle représente la plus importante implantation logistique jamais réalisée sur le territoire de Cergy-Pontoise », note Christophe Prioux de BNP Paribas Real Estate Transaction.

Dans cette opération, l’équipe logistique France de BNP Paribas Real Estate Transaction était conseil du bailleur et du preneur.