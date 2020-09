BNP Paribas Real Estate Property Development, en joint-venture avec Therus Invest, lance son activité de promotion immobilière en Espagne grâce à son partenariat de longue date et paneuropéen avec un locataire-clé, qui est l’une des plus grandes entreprises de l’industrie cosmétique au monde.

Ce locataire va occuper environ 18 000 m² dans le premier des deux immeubles labélisés « LEED PLATINUM », et 12 000 m² de surfaces supplémentaires vont être proposés à la location, le tout situé au sein du pôle d’activités dit « MADBIT » soit l’ancien quartier de Julian Camarillo. .

« Après plusieurs projets emblématiques pour des clients majeurs de notre Groupe en France, à Londres, à Francfort et en Italie, ce nouveau projet en Espagne confirme notre place de leader européen. Nous sommes particulièrement fiers de pouvoir lancer un projet clé-en-main à Madrid pour un client récurrent du groupe, preuve de notre fiabilité et de notre professionnalisme », déclare Thomas Charvet, Directeur Général de BNP Paribas Immobilier Promotion Immobilier d’Entreprise.

« Notre stratégie de développement immobilier vise à étendre notre modèle commercial à travers l’Europe. Nous envisageons plusieurs nouveaux projets de bureaux, d’hôtels et de résidences dans des villes clés telles que Londres, Madrid, Lisbonne ou les principales villes allemandes. » précise Antoine Mabilon, Responsable du développement immobilier international.

Ce nouveau siège, conçu par Fenwick Iribarren Architects sera livré au dernier trimestre 2022. Il fait partie d’un ensemble immobilier ultramoderne et hautement durable de 30 000 m². Situés sur la Calle Alcala, en face de la station de métro Torre Aria, les deux immeubles ont été acquis par Amundi Immobilier. Il répond au cahier des charges exigeant du locataire en termes de normes ESG, d’expérience utilisateur et de bien-être des collaborateurs.

Avec des espaces de travail collaboratifs, de vastes terrasses sur le toit donnant sur le parc Quinte de Torre Arias, trois espaces de restauration distincts et des charges plafonnées, l’Alcala 546 représente aujourd’hui un développement immobilier de premier ordre et avant-gardiste.

Olivier Crambade, Président de THERUS INVEST, est très enthousiasmé par le travail accompli et les opportunités qui les attendent : « Le succès de ce projet signifie beaucoup pour notre Groupe car les acteurs mondiaux qu’il implique confirment la qualité du travail que nous gérons localement avec nos meilleurs partenaires techniques. En mettant ces actifs de premier ordre sur le marché, BNP Paribas Real Estate Property Development et Therus Invest démontrent leur engagement à offrir à leur client un siège social de haute qualité et prévoient de tirer parti de ce succès commun pour développer ensemble de nouveaux projets. »

BNP Paribas Real Estate Property Development et Therus Invest ont été conseillés par Uria Menendez Madrid et Perez Llorca Madrid. Le locataire a été conseillé par Baker-Mackenzie dans le cadre d’un bail de longue durée. Amundi Immobilier a été conseillée par DLA Piper Espagne sur les aspects juridiques et fiscaux, par Mace sur les aspects techniques et assistée par L’Etoile Properties Iberica dans tout le processus de transaction. Les équipes Transaction de BNP Paribas Real Estate à Madrid ont été conseil des co-promoteurs et du locataire.