Conçu par l’agence Girat Architectes et réalisé par BNP Paribas Immobilier, la résidence propose une architecture « art deco » dévoilant un jeu de balcons décalés. Les appartements sont prolongés de beaux espaces extérieurs : terrasses, balcons ou jardins privatifs.

À seulement 10 kilomètres à l’ouest de Paris, « Les Terrasses d’Opale » bénéficient d’une localisation géographique privilégiée et profite d’une desserte directe par les transports en commun avec de nombreux bus, le tram T2 (10 minutes pour rejoindre La Défense*) et la gare de Colombes (Transilien J : 12 minutes pour rejoindre Saint-Lazare*). La résidence bénéficiera également du projet du prolongement de la ligne du tram T1 en 2023**, avec une station située à 250 m.

« Les Terrasses d’Opale » profitent de la proximité du centre-ville et, de l’artère piétonne et commerçante de Colombes, située à 750 mètres, d’une école élémentaire et d’un collège, ainsi que du parc Pierre-Lagravère qui s’étire le long de la Seine, offrant ainsi une belle promenade propice à la détente, aux loisirs et au sport. Ce parc comprend également dans son périmètre une patinoire, une piscine olympique et des courts de tennis. La livraison prévisionnelle de cette opération, certifiée NF Habitat (RT2012), aura lieu au cours du 1er trimestre 2021.

« Les Terrasses d’Opale » sera commercialisée au prix moyen de 4 680 € TTC/m² (parking compris), en T.V.A. à 5,5%.