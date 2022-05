Résidentiel : résultats du 1er trimestre 2022 et perspectives

« Avec 3,1 milliards d’euros investis au cours du premier trimestre 2022, le marché de l’investissement en Résidentiel commence fort l’année et laisse présager un nouveau volume record pour 2022, dynamisé par plusieurs portefeuilles mis sur le marché. L’appétit des investisseurs pour le Résidentiel ne se dément pas. Ils sont attirés par des fondamentaux économiques et démographiques solides et la résilience de ce produit sort renforcée par la crise du Covid-19. » analyse Jean-François Morineau, Directeur Général Délégué Conseil Habitation et Hospitality de BNP Paribas Real Estate.

Logement classique et intermédiaire : un volume de près de 2,7 milliards d’euros investis depuis le début de l’année

Au cours du 1er trimestre 2022, l’investissement en logement classique a plus que doublé pour atteindre 2,7 milliards d’euros. Le marché a été largement dominé par le portefeuille Lamartine de 2,4 milliards d’euros, vendu à un assureur par CDC Habitat.

Sur la même période, aucune transaction en logement intermédiaire n’a été recensée, contrairement au 1er trimestre 2021 qui avait été caractérisé par d’importants portefeuilles.

Immobilier géré : 357 millions d’euros investis, en hausse de 170% par rapport au 1er trimestre 2021

Les bonnes performances de l’immobilier géré ont été tirées ce trimestre par les résidences senior (169 millions d’euros) et les résidences étudiantes (152 millions d’euros). « Ce type de produit se développe et se transforme avec de nouveaux usages. Ils intéressent les investisseurs en quête d’opportunités vertueuses » ajoute Jean-François Morineau. À noter, faute de produits, le coliving n’a rassemblé de 36 millions d’euros investis, contre plus de 100 millions d’euros par trimestre en 2021.