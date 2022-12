Filiale de Property Management de BNP Paribas Real Estate, BNP Paribas REPM gère plus de 18 millions de m² en France. Parmi les actifs gérés, l’entreprise s’est faite une spécialité des immeubles complexes ou de grande hauteur (IGH). Leader du marché pour ce type d’actifs, elle en gère aujourd’hui 26 en Île-de-France, à Lyon et à Marseille. Pour continuer à améliorer la qualité des services délivrés à ces actifs, elle a créé un département dédié. Retour sur l’offre proposée et les nombreux mandats remportés par le pôle Grands Ensembles Immobiliers.

Le pôle Grands Ensembles Immobiliers répond à plusieurs objectifs :

Apporter un savoir-faire propre à des actifs complexes, tel que des expertises techniques, de sécurité incendie ou encore de performances environnementales.

Assurer une réactivité élevée et une écoute de qualité auprès des locataires.

Assurer un suivi d’exploitation qui conjugue performance et maîtrise des risques au quotidien.

Piloter et animer une communauté de référents de site pour assurer une constante évolution de nos connaissances et de nos expertises.

Proposer des innovations (technologiques, servicielles) adaptées aux actifs sous gestion.

« Cette structure est un vrai avantage pour les propriétaires et locataires qui sont de plus en plus intéressés par la plus-value apportée par des experts en gestion de sites complexes et l’expérience que nous en avons. Nous leur offrons un service totalement personnalisé, avec pour mission de proposer une maîtrise et un encadrement quotidien des actifs et une relation de proximité avec tous les acteurs de l’immeuble », explique Sébastien Besse, Directeur de Grands Ensembles Immobiliers chez BNP Paribas Real Estate Property Management France. Renforcée en 2019 par l’implantation d’une agence dédiée aux actifs complexes directement au cœur de La Défense, sur la tour Alto, cette activité a déjà la gestion de 26 immeubles complexes localisés en majorité en Ile-de-France. On retrouve parmi tous ces actifs, quelques 17 IGH dont plusieurs sont situés dans le quartier d’affaires de Paris La Défense, dans lesquels les équipes des Grands Ensembles Immobiliers partagent et mettent leur expertise à profit.

Cette agence, unique en son genre, accueille non seulement les équipes en charge de la gestion des Grands Ensembles Immobiliers, mais également les départements « Prévention incendie », « Conseil aux bâtisseurs » et « Project management » de l’offre « MY SERVICES make your building unique », marque de conseil de BNP Paribas REPM. Une logique de synergie évidente se met alors en place, au bénéfice d’une gestion toujours plus performante et pluridisciplinaire de ces actifs complexes.

Au cœur de la stratégie servicielle de BNP Paribas Real Estate Property Management : le concept de « Human Estate » promeut une gestion plus humaine de l’immobilier, basée sur le dialogue et la proximité pour proposer aux utilisateurs une expérience réellement adaptée à leurs attentes. Au pôle Grands Ensembles Immobiliers, ce sont 30 référents de site qui incarnent cet état d’esprit. Les actes de gestion traditionnels ne sont plus la finalité de leur mission mais des moyens pour imaginer une offre d’usages adaptée à chacun des utilisateurs des lieux dont ils ont la gestion. Il y a une notion « d’hospitalité » vers laquelle les équipes cherchent à tendre en proposant une offre proche de ce que l’on peut retrouver dans les hôtels au niveau serviciel.

« Les référents de site ont pour rôle majeur de remettre l’humain au cœur des préoccupations des propriétaires et locataires. En tant que facilitateurs, ils répondent aux attentes des locataires et sont présents en cas de problème. L’interlocuteur unique, maîtrisant parfaitement l’ensemble des items de ces immeubles, reste la clé de la réussite du pilotage en maintenant ainsi des relations privilégiées avec les différents acteurs. Notre engagement majeur, étant avant tout, de faire vivre une expérience unique aux utilisateurs de nos immeubles » commente Frédéric Galvez, Directeur de My Services chez BNP Paribas Real Estate Property Management France.

Le pôle des Grands Ensembles Immobiliers propose aussi deux offres de services complémentaires pour offrir une expérience utilisateur encore plus poussée. En premier, la présence d’un hospitality manager au sein de l’immeuble afin de le rendre plus attractif via une animation en continu de la vie du site et une attention toute particulière portée au bien-être de ses occupants. Et en second, la mise en place d’un contrôle régulier de la qualité opérationnelle des services au sein de l’immeuble avec des enquêtes réalisées auprès des utilisateurs, des visites mystères et un audit de suivi de la performance des services.

Avec son Pôle des Grands Ensembles Immobiliers [1], BNP Paribas REPM France confirme sa position de leader des services immobiliers adaptés aux actifs complexes et aux immeubles de grande hauteur au sein d’un groupe très restreint d’acteurs du Property Management disposant de telles capacités.