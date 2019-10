Commerz Real vient d’acquérir, auprès de Generali Lebensversicherung AG et pour le compte du fonds Hausinvest, le portefeuille « Millennium » comprenant 49 actifs situés dans plusieurs métropoles allemandes : Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Cologne, Munich et Stuttgart, ainsi que Giessen, Leipzig et Unterhaching.

Ce portefeuille se compose de 26 immeubles de bureaux, 14 immeubles résidentiels et 9 immeubles commerciaux dont 61% ont été construits ou modernisés après l’année 2000, avec un taux d’occupation d’environ 93%.

Totalisant plus de 352 000 m², ces biens bénéficient d’une surface globale comprise entre 5 000 et plus de 10 000 m². Le portefeuille est également diversifié en termes de structure locataire.

« Cette acquisition représente la plus importante transaction jamais réalisée sur le marché immobilier allemand. Je suis fier de l’équipe investissement allemande qui l’a réalisée. Cela démontre que l’appétit des investisseurs pour les meilleurs emplacements en Allemagne continue de s’intensifier », précise Piotr Bienkowski, CEO de BNP Paribas Real Estate Germany.