BNP Paribas Real Estate Advisory France, présidé par Laurent Boucher, lance une nouvelle offre de services dédiée au Conseil en Habitation & Hospitality, pour le compte des clients privés et institutionnels.

Cette structure regroupe désormais quatre activités :

vente en bloc de programmes résidentiels

vente en lot par lot d’immeubles d’habitation classiques (Paris, Ile-de-France et les dix plus grandes métropoles régionales)

vente des parcs sociaux en accession à la propriété, conseil à l’acquisition et la cession d’actifs hôteliers en France

vente en bloc de résidences gérées (les résidences étudiantes, seniors, médicalisées/EHPAD et tourisme et d’affaires).

L’ensemble de ces activités est dirigé par Jean-François Morineau, Directeur Général Délégué de BNP Paribas Real Estate Conseil Habitation & Hospitality, dont l’équipe est désormais composée de 30 personnes. Il reporte directement à Laurent Boucher.

« Cette nouvelle structure a pour objectif de mieux répondre aux besoins de nos clients privés et institutionnels dans le cadre de la diversification de leur patrimoine. Les actifs résidentiels, hôteliers et les résidences services suscitent chez les investisseurs un intérêt croissant, d’où la nécessité d’adapter notre organisation et notre offre de services », explique Laurent Boucher, Président de BNP Paribas Real Estate Advisory France.