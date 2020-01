Situé sur les quais de Saône, l’actif d’environ 14,000 m² n’est autre que le siège social de la société Cegid fondée par Jean-Michel Aulas, qui figure parmi les leaders français de l’édition de logiciels de gestion et de services cloud à destination des entreprises et du secteur public.

L’immeuble est implanté à l’ouest de Lyon, au sein du pôle numérique de Lyon Vaise qui s’impose dans l’agglomération lyonnaise comme le principal site consacré aux activités numériques et attire de nombreux leaders de l’ingénierie informatique et des éditeurs de logiciels.

Acquis en 2011 par BNP Paribas REIM France pour le compte des SCPI Accimmo Pierre et France Investipierre, le bâtiment offre une excellente situation locative avec un bail récemment signé de 9 années fermes.

« Nous avons saisi l’opportunité de céder cet actif à des conditions intéressantes dans un contexte de saine rotation du patrimoine de nos fonds. Sa localisation prime au sein d’une zone tertiaire majeure de la région lyonnaise, associée à sa situation locative sécurisée en font un actif particulièrement attractif sur le marché » commente Hubert Boucan, Directeur de l’Asset Management de BNP Paribas REIM France.

Dans le cadre de cette opération, l’acquéreur était conseillé par CBRE et Racine Avocats.

Le vendeur était conseillé par CBRE Conseil & Transaction dans le cadre d’un mandat co-exclusif de vente avec BNP Paribas Transaction France et par les études Thibierge & Associés et VICTOIRES Notaires Associés.