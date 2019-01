BNP Paribas REIM annonce une nouvelle signature au sein de l’ensemble immobilier LE PALATIN II & III situé Cours du Triangle à La Défense (92).

Quelques mois seulement après la livraison de la rénovation lourde des bâtiments, BNP Paribas REIM signe un nouveau bail commercial avec Gevers & Orès, acteur de référence de la propriété intellectuelle en France et en Europe, qui emménagera à la rentrée 2019 sur le 1er étage du Palatin II pour une surface totale de plus de 1.856 m². Cette signature fait suite à la location de 12.625 m² par la société RTE (Réseau de Transport d’Électricité).

Seuls 7.670 m² demeurent disponibles à la location aux niveaux R+2 à R+4 sur un ensemble totalisant environ 22.150 m².

« A seulement 4 min à pied du Hub de transports Paris La Défense, cet ensemble de bureaux développé en 2005 par Capital et Continental en coopération avec la célèbre agence d’architecture Arte Charpentier et certifié BREEAM In-Use Very Good, offre un excellent compromis grâce à la mise en place d’une sélection choisie de services aux occupants (restructuration du RIE à usage mixte, conciergerie, salle de réunion, animations, fitness, etc…) et la mise à disposition d’étages courants de plus de 2.500 m² entièrement rénovés dans un immeuble Code du travail » analyse Hubert Boucan, Directeur de l’Asset Management de BNP Paribas REIM France.

L’actif LE PALATIN II & III est la propriété de la SCPI Accimmo Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France.

Le locataire a été présenté par BNP Paribas Real Estate Transaction France dans le cadre d’un mandat co-exclusif avec JLL.