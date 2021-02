BNP Paribas REIM annonce la première signature d’un BEFA au sein de l’immeuble du 185 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine.

Le groupe Cushman & Wakefield, installera en effet son nouveau siège français en octobre 2021 sur près de 5 000m², dans cet ensemble de bureaux et services développant plus de 14 000m².

« Nous sommes très fiers d’accueillir un acteur mondial du conseil en immobilier d’entreprise. Après les pré-commercialisations récentes du 45 avenue Kleber et du 16 rue Vaneau, voici une nouvelle reconnaissance du savoir-faire de BNP Paribas REIM, dans la conception réussie de programmes de valorisation patrimoniale qui répondent parfaitement aux nouveaux besoins et usages des utilisateurs : convivialité, flexibilité, mobilité, réversibilité des espaces, bien être et services à la carte. Le 185 Charles de Gaulle illustre également le fort engagement de BNP Paribas REIM en matière de RSE, permettant d’une part de viser les certifications environnementales, BREEAM Excellent, Wiredscore, Well Gold, E+C-, et d’autre part de réduire de façon significative l’empreinte carbone d’un tel chantier par l’utilisation notamment de matériaux de réemploi », commente Hubert Boucan, Directeur de l’Asset Management de BNP Paribas REIM France.

Barbara Koreniouguine, Présidente de Cushman & Wakefield France ajoute : « Nous sommes très heureux d’avoir choisi cette très belle adresse qui répond pleinement à nos attentes tant par la qualité de sa restructuration, de son environnement, de sa desserte et de ses services que par sa performance environnementale. Nous allons pouvoir réunir nos près de 400 collaborateurs, jusqu’alors répartis sur 3 implantations, facilitant ainsi les synergies entre nos différentes lignes de métiers. Ce projet de déménagement s’inscrit dans un moment important de notre développement et soutient nos ambitions de transformation opérationnelle. Nos nouveaux locaux seront un levier important pour notre marque employeur, notre politique RSE et offrira à nos clients utilisateurs et investisseurs une expérience augmentée ».

Idéalement situé entre l’Etoile et la Défense, cet actif, précédemment occupé par Deloitte est la propriété de la SCPI Accès Valeur Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France.

Partenaires : Arte & Charpentier Théop, Bouygues Bâtiment Rénovation Privée, Racine, BNP Paribas Transaction, CBRE, Cushman & Wakefield.