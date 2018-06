Quelques mois seulement après la signature de VINCI Systèmes d’Information dans le bâtiment Sud pour une surface d’environ 4.000 m², BNP Paribas REIM a en effet signé un deuxième bail commercial avec une société industrielle internationale de premier ordre, qui emménagera à la rentrée prochaine sur trois niveaux du bâtiment Nord pour une surface totale de plus de 3.600 m², à un loyer moyen de 328€/m² de bureau.

Seuls 5.600 m² demeurent disponibles à la location sur un ensemble totalisant environ 25.000 m² de bureaux.

Tout à proximité du Stade de France, particulièrement bien desservi avec un accès immédiat à l’A86 et au RER B, cet ensemble de bureaux a été développé en 2008 par Capital & Continental. Certifié HQE Exploitation et WIREDSCORE GOLD, il offre un excellent compromis grâce à sa visibilité exceptionnelle, l’amélioration et le développement continus de services aux occupants (restructuration du RIE à usage mixte, conciergerie, salles de conseil et de réunion, espaces évènementiels, fitness, etc…) et la mise à disposition d’étages courants de plus de 1.000 m² entièrement rénovés.

L’actif LES PORTES DE FRANCE est la propriété des SCPI Accimmo Pierre et Accès Valeur Pierre, gérées par BNP Paribas REIM France. Le locataire a été présenté par CUSHMAN & WAKEFIELD dans le cadre d’un mandat tri-exclusif avec JLL et BNP Paribas Real Estate Transaction France.