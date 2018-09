L’actif est situé dans le quartier Léopold, l’un des centres d’affaires les plus prisés de Bruxelles grâce à sa proximité avec les institutions européennes. L’immeuble Montoyer offre une superficie d’environ 3 860 m² et est entièrement loué à une organisation intergouvernementale. Le bâtiment est certifié BREEAM Good, reflétant ainsi la volonté du fonds d’investir dans des actifs core en Europe répondant pleinement aux critères de développement durable.

Laurent Boissin, Fund advisor de NEIF, commente : « La cession de cet actif est parfaitement en phase avec le programme d’arbitrage en cours du fonds NEIF, avec un prix supérieur à la dernière expertise externe connue. Après avoir surperformé l’indice IPD/MSCI sur 1, 3 et 5 ans en 2017, nous sommes en bonne voie pour battre à nouveau ce benchmark en 2018. »

NEIF est un fonds européen, géré par BNP Paribas REIM Luxembourg, offrant une diversification dans le secteur des bureaux en zone euro auprès d’investisseurs institutionnels internationaux.Le fonds NEIF II, son successeur, a été lancé en 2014 et est entièrement investi. Le volume total du fonds NEIF II s’élève désormais à plus de 800 M€ d’actifs.. Le Fonds successeur NEIF III, lancé en 2017, a débuté ses investissements dans la zone Euro pour le compte d’investisseurs institutionnels internationaux et vise un taux distribution de 4% par an.