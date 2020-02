En tant qu’acteur pleinement européen, BNP Paribas REIM renforce son organisation transfrontalière, en parfaite adéquation avec ses orientations stratégiques. En confiant à ses équipes de management des fonctions transversales majeures en plus de leur rôle au niveau national, la ligne de métier Investment Management de BNP Paribas Real Estate vise à consolider sa plateforme paneuropéenne.

Sigrid Duhamel est nommée Global CIO, en plus de sa fonction actuelle de CEO France

Claus Thomas assumera également de nouvelles fonctions, à savoir la supervision des activités de Separate Account et du marché britannique, parallèlement à ses responsabilités de CEO de l’Allemagne

Jean-Maxime Jouis, Head of Fund Management pour la France, élargira lui aussi son champ d’action, en tant que Global Head of Fund Management

Xavier Mouette est nommé European Senior Transaction Manager et sera en charge du développement commercial, en particulier pour l’Espagne et le Benelux.

Nathalie Charles, Global Head of Investment Management chez BNP Paribas Real Estate, commente : « En structurant notre gouvernance, nous entendons accroître notre empreinte européenne tout en conservant notre expertise spécifique à chaque marché. Nous sommes clairement convaincus que, pour poursuivre notre dynamique de développement, notre forte identité européenne associée à nos spécificités locales sont des facteurs clés pour les projets de l’entreprise. Collectivement, nos experts possèdent de solides connaissances, une grande expérience et un savoir-faire opérationnel sur les différents marchés immobiliers du continent. Cet aspect est essentiel à la réalisation de notre objectif : obtenir les meilleurs résultats possibles pour nos clients. »

Sigrid Duhamel, CEO de BNP Paribas REIM France, prend de nouvelles fonctions et devient Global Chief Investment Officer, tout en conservant ses responsabilités actuelles. Elle sera chargée de superviser la stratégie d’investissement sur l’ensemble des marchés et pour toutes les catégories d’actifs. Avant de rejoindre BNP Paribas REIM en 2017, Sigrid Duhamel était Présidente de CBRE Global Investors France et précédemment Directrice Corporate Real Estate au sein du Groupe PSA, où elle gérait le portefeuille immobilier mondial. Son profil multiculturel, ainsi que sa longue expérience à l’international (elle a vécu et travaillé en France, au Danemark, en Italie, en Belgique et au Royaume-Uni) font d’elle la personne idéale pour ce poste, en étroite collaboration avec les équipes d’investissement locales.

Tout en restant CEO de BNP Paribas REIM en Allemagne, Claus Thomas sera responsable de l’activité Separate Account (mandats séparés). Fort de son expertise, il travaillera en partenariat étroit avec les clients internationaux et élaborera des stratégies sur mesure visant à répondre à leurs besoins. Il supervisera également le marché britannique, qui demeure incontournable pour BNP Paribas REIM en termes de levées de fonds et d’investissements et constitue une véritable porte d’entrée sur l’Europe pour les investisseurs mondiaux. Avant de rejoindre BNP Paribas REIM, Claus Thomas a travaillé pendant plus de 20 ans chez LaSalle Investment Management où il a notamment développé une expertise approfondie dans le domaine spécifique des Separate Account.

Sigrid et Claus rapporteront à Nathalie Charles, Global Head of Investment Management chez BNP Paribas Real Estate.

Jean-Maxime Jouis, Head of Fund Management pour la France, occupera dorénavant également le poste de Global Head of Fund Management dans tous les pays où BNP Paribas REIM est implanté. À ce titre, il sera placé sous la supervision de Laurent Ternisien, Global Chief Client Officer. En tirant profit de sa vaste expérience sur son marché domestique, Jean-Maxime assurera la supervision du cycle de vie des fonds destinés aux investisseurs, institutionnels ou particuliers, dans toute l’Europe. Jean-Maxime a rejoint BNP Paribas REIM France en 2007, où il a été successivement analyste financier, Fund Manager junior, Fund Manager, et enfin Directeur du Fund Management.

Xavier Mouette, précédemment Head of Key Client Group, occupera de nouvelles fonctions en tant que European Senior Transaction Manager. Il sera chargé du développement des transactions, en particulier en Espagne et au Benelux, et rapportera à Sigrid Duhamel. Xavier possède une vaste expérience dans l’immobilier, ce qui lui a permis de travailler avec certaines des plus grandes firmes immobilières internationales, notamment AEW, Allianz et Unibail Rodamco.

BNP Paribas REIM emploie plus de 350 professionnels et couvre huit pays.