D’une surface totale de près de 1 700 m², l’actif est un immeuble mixte principalement à usage d’habitation. De type haussmannien avec une façade en pierre de taille, il est élevé sur 7 niveaux en superstructure et dispose de balcons filants aux 2ème et 5ème étages. Il se compose de 30 logements et de deux commerces en pied d’immeuble.

L’immeuble se situe au sein du quartier Ordener, dans un environnement à dominante résidentielle, avec de nombreux commerces et restaurants à proximité. L’actif est bien desservi par les transports en commun avec la proximité immédiate de plusieurs stations de métro et arrêts de bus.

Il s’agit de la première acquisition réalisée en France pour le fonds European Impact Property Fund (EIPF) qui, au travers d’investissements diversifiés en Europe, offre aux investisseurs institutionnels internationaux la possibilité de participer à une approche ambitieuse d’investissement à impact environnemental. EIPF s’est en effet fixé l’objectif d’être le fonds européen Core diversifié de référence, agissant dans le respect des engagements de l’Accord de Paris de 2015 afin de produire un impact positif et mesurable sur le climat. Il est à ce titre éligible à l’article 9 de la réglementation SFDR. Avec cette acquisition, BNP Paribas REIM abordera les enjeux climatiques au travers d’un programme d’amélioration des installations et prestations techniques, dans le but de réduire les déperditions d’énergie.

Lancé en décembre 2020, EIPF a déjà acquis un immeuble de bureaux d’une surface totale d’environ 10 000 m² à Milan (Italie) et un centre logistique d’une surface totale d’environ 35 000 m² à Nijmegen (Pays-Bas). A la fin du troisième trimestre 2021, le fonds avait déjà sécurisé 300 millions d’euros d’engagements de la part d’investisseurs institutionnels européens.

« Cette acquisition pour le compte d’EIPF démontre l’intérêt de BNP Paribas REIM pour la classe d’actif résidentielle et surtout nos engagements en matière d’ESG tout en permettant de délivrer une solide performance grâce à des actifs résilients et durables, » commente Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France.

« Cet immeuble s’inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds qui vise à délivrer un impact positif sur les actifs du portefeuille en réduisant fortement les émissions de gaz à effet de serre (GES) dans les années à venir. L’expérience de BNP Paribas REIM sur ce sujet viendra ainsi s’appliquer à une nouvelle typologie d’actifs du véhicule, » ajoute Laurent Ternisien, Chief Client Officer de BNP Paribas REIM et CEO de BNP Paribas REIM Luxembourg.

La transaction a été réalisée par l’intermédiaire de la société BRIDGE Real Estate.

Dans cette opération, BNP Paribas REIM était conseillée par l’Etude notariale 8ème Acte, le cabinet d’avocats CMS Francis Lefebvre Avocats et les équipes techniques d’ETYO et ETYO Green Insight.

Les vendeurs étaient quant à eux conseillés par l’Etude notariale Lacourte et Associés.