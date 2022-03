BNP Paribas Real Estate Investment Management (REIM), la ligne de métier dédiée aux activités d’Investment Management de BNP Paribas Real Estate, dévoile ses résultats 2021 et met en lumière ses perspectives pour l’année à venir. Avec près de 30 milliards d’euros d’actifs sous gestion (+ 700 millions vs 2020) et des revenus nets de 114 millions d’euros, BNP Paribas REIM s’affirme comme un acteur de premier plan de l’investissement immobilier européen.

« Alors que la crise sanitaire a eu un effet significatif sur l’ensemble du secteur immobilier en Europe, BNP Paribas REIM a fait preuve d’une grande résilience, grâce à des équipes talentueuses et engagées. Les résultats ont été au rendez-vous en 2021, avec notamment la diversification de notre portefeuille et de nouvelles opportunités, pour nos investisseurs particuliers comme institutionnels. Forts de ces atouts, nous sommes confiants pour entrer dans une nouvelle phase de développement de nos activités en 2022 et continuer à inscrire nos produits comme une valeur refuge pour les investisseurs, » commente Nathalie Charles, Global Head of Investment Management chez BNP Paribas Real Estate.

Une année 2021 marquée par un repositionnement stratégique et des résultats portés par la collecte et les acquisitions réalisées

BNP Paribas REIM a travaillé sur un nouveau positionnement mettant au cœur de sa stratégie l’idée d’investir dans l’immobilier comme dans des actifs vivants : « Investing in Real Estate as living assets ». L’objectif est de gérer des actifs, quelle que soit leur typologie, de manière agile, dynamique, sur-mesure et responsable en intégrant trois piliers : un écosystème européen, une approche innovante ainsi qu’une approche ESG (Environnementale, Sociale et de Gouvernance) renforcée.

En 2021, BNP Paribas REIM a collecté près de 700 millions d’euros auprès des investisseurs particuliers. Un succès qui repose notamment sur le lancement de nouveaux véhicules, à l’instar du fonds AFER Pierre, dédié à l’Association Française d’Epargne et de Retraite, avec le support de l’assureur Abeille Assurances ; mais également sur le track record des fonds existants et en particulier la SCPI Accimmo Pierre qui détient 3,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion et un portefeuille de 80 actifs en France et l’OPCI BNP Paribas Diversipierre avec 2,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion et un portefeuille de 30 actifs en zone euro.

Les capitaux levés auprès des investisseurs institutionnels dans les fonds ouverts s’élèvent quant à eux à 500 millions d’euros. Une collecte portée notamment par le fonds santé HPF Europe (Healthcare Property Fund Europe) qui a rencontré un vif succès avec environ 280 millions d’euros de nouveaux capitaux levés, 140 millions d’euros de nouvelles acquisitions réalisées, et un large pipeline d’investissements en cours pour 2022. Le fonds European Impact Property Fund (EIPF) a également réalisé de belles performances, avec plus de 150 millions d’euros de nouveaux capitaux levés en 2021, 3 acquisitions clôturées en France, Italie et Allemagne et de nombreux investissements en exclusivité ou signés.

4 nouveaux mandats ont par ailleurs été remportés en 2021 auprès d’investisseurs institutionnels, dont « Paris Estate Portfolio », confié à REIM par un investisseur pour s’occuper de la gestion complète d’un portefeuille de 8 actifs haut-de-gamme situés à Paris – pour 1,9 milliard d’euros d’actifs sous gestion.

Dans un contexte de marché ultra-concurrentiel et de report de transactions, BNP Paribas REIM a réalisé un volume global de transactions de 2,5 milliards d’euros dans toute l’Europe. Parmi elles, au deuxième semestre, l’immeuble de bureaux « Tweed » en Belgique pour le compte de NEIF III acquis en Joint Venture avec la Caisse des Dépôts, le retail park « Alpha Park II » pour le compte d’Accimmo Pierre en France ou encore l’immeuble de bureaux « Tánger 66 » pour le compte de l’OPCI BNP Paribas Diversipierre en Espagne.

L’année a aussi été marquée par des rénovations ou transformations d’actifs existants à l’instar du « 50 avenue Montaigne » dans le portefeuille « Paris Estate Portfolio », pour un budget de 76 millions d’euros et de l’immeuble de bureau « 185 Charles de Gaulle » situé à Neuilly-sur-Seine et détenu par la SCPI Accès Valeur Pierre.

Au total, les actifs sous gestion s’établissent à 29,7 milliards d’euros à fin 2021, en hausse par rapport à 2020 (+ 0,7 Md €).

La feuille de route 2022 : augmenter le volume d’investissements et poursuivre la mise en conformité des fonds aux critères ESG

Notre objectif de volume d’investissement global fixé à 3,3 milliards d’euros en 2022 passe par la commercialisation de nouvelles offres pour les particuliers et l’augmentation de la collecte sur tous les segments proposés. Les perspectives sont d’ores et déjà encourageantes avec 2,1 milliards d’euros de transactions sous exclusivité ou signées à fin février.

L’année 2022 marquera également une étape supplémentaire dans la stratégie ESG de REIM. Après la labellisation ISR de l’OPCI grand public BNP Paribas Diversipierre en 2020, des fonds Accimmo Pierre, Opus Real et Afer Pierre en 2021, et de la labellisation LuxFlag de EIPF en 2020, BNP Paribas REIM continue d’ouvrir la voie à de nouveaux défis, avec des objectifs concrets :

D’ici fin 2022, 85 % de nos fonds ouverts à la collecte auprès de tous les investisseurs et 100 % des fonds destinés aux investisseurs privés seront labellisés ISR et/ou conformes aux articles 8 et 9 de la réglementation européenne sur la finance durable (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

D’ici 2025, ce sera le cas pour plus de 90 % des fonds gérés par BNP Paribas REIM.

« BNP Paribas REIM met plus que jamais sa stratégie d’investissement au service d’un immobilier plus responsable. Grâce à la mise en place d’une feuille de route claire et d’objectifs concrets à horizon 2025, nous adoptons une démarche pragmatique qui vise à faire progresser chacun de nos fonds vers plus de de durabilité, gage de performance à long terme, » affirme Nathalie Charles, Global Head of Investment Management chez BNP Paribas Real Estate.