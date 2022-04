BNP PARIBAS REIM pour le compte de la SCPI ACCIMMO PIERRE vient de signer un bail en l’état futur d’achèvement avec GRDF pour une surface d’environ 6 800 m² dans l’immeuble de bureaux « AMAZING AMAZONES » situé au sein du quartier d’affaires Euronantes.

Cet ensemble immobilier tertiaire détenu en pleine propriété par la SCPI ACCIMMO PIERRE sera à son achèvement certifié RT 2021, HQE Excellent et BREEAM Very Good, et développera une surface globale de 15 700 m². Il s’inscrit dans un programme mixte global de 25 000 m² comprenant également 91 logements et un pôle ludique et sportif.

Il proposera des prestations de qualité et bénéficiera d’un emplacement exceptionnel à proximité immédiate du centre-ville et de la gare TGV de Nantes. Cet actif prime, développé par Cogedim, sera livré au cours du deuxième trimestre 2023.

Ce futur siège pour la région Centre Ouest de GRDF, exemplaire en termes d’impact environnemental, sera un vecteur d’innovation et d’attractivité pour les équipes du distributeur de gaz mais également ses partenaires du territoire. Le choix de cet immeuble traduit la volonté de GRDF de regrouper sur un seul et même site la grande partie des équipes des fonctions centrales de l’entreprise aujourd’hui réparties sur trois sites dans la métropole nantaise afin de renforcer les synergies entre les métiers.

Dans le cadre de cette opération, le bailleur et le preneur ont été conseillés par les cabinets BNP PARIBAS REAL ESTATE TRANSACTION et CBRE.