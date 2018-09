Acquis en 2017 pour le compte du fonds NEIF II, géré par BNP Paribas REIM Luxembourg, l’actif est idéalement situé à proximité immédiate de la gare SNCF Clichy-Levallois et à deux pas du centre commercial So Ouest. Entièrement restructuré en 2016, l’immeuble Allure bénéficie d’une certification BREEAM et d’une double labellisation BBC / Effinergie. D’une surface de 8.400 m² répartis sur 8 étages, le bâtiment accueille plusieurs locataires et bénéficie de nombreuses terrasses et patios.

NEIF II est un fonds paneuropéen réglementé à Luxembourg et géré par BNP Paribas REIM Luxembourg. Il offre une diversification dans le secteur des bureaux en zone euro aux investisseurs institutionnels internationaux et vise un taux distribution de 4% par an.