L’association souhaitant diversifier ses unités de compte en intégrant davantage d’immobilier, elle a choisi BNP Paribas REIM France pour son fonds Afer Pierre, qui répond parfaitement à cette volonté en proposant un investissement immobilier responsable, conforme à l’article 8 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

Afer Pierre est une Société Civile (SC) diversifiée qui sera majoritairement constituée d’immobilier détenu en direct (cible de l’ordre de 70 %) et d’une poche investie en immobilier indirect, notamment via des SCPI, OPCI grand public et actions foncières (cible de l’ordre de 30 %). Elle a pour objectif de proposer une large diversification en termes de typologies d’actifs avec un patrimoine qui sera composé à la fois de bureaux, de résidentiel, de plateformes logistiques et de commerces de pied d’immeuble. La diversification sera aussi présente au niveau géographique avec des investissements majoritairement ciblés vers la France mais également dans d’autres pays européens, notamment en Allemagne et au BeNeLux. Afer Pierre vise une performance annualisée de l’ordre de 4 % sur un horizon de détention de 10 ans.

Trois acquisitions ont d’ores et déjà été réalisées pour un montant total de près de 80 m€. Il s’agit tout d’abord de deux immeubles de bureaux multi-locataires : l’un situé au 9 rue Henri Martin à Boulogne-Billancourt, d’une surface d’environ 3 400 m² et loué à 90 % ; l’autre, Héron Building, d’une surface d’environ 6 400 m², totalement loué et situé dans le quartier de Vaise, l’un des principaux secteurs tertiaires de Lyon. Enfin, la SC a acquis une plateforme logistique de 21 000 m² en construction à proximité d’Eindhoven aux Pays-Bas. Sa livraison est prévue au 4ème trimestre 2022 et elle est déjà pré-louée à 100 % dans le cadre d’un bail long terme. D’autres acquisitions sont prévues dans les prochaines semaines notamment dans le secteur du résidentiel.

Pour ce nouveau fonds, BNP Paribas REIM a opté pour une stratégie ISR dite « Best-in-Progress ». En totale cohérence avec les engagements RSE de la société de gestion, cette démarche consiste à améliorer la performance ESG des actifs en patrimoine, notamment d’un point de vue environnemental, via la mise en place de plans d’action dédiés pour chaque immeuble. Symbole de cette ambition et de cette méthodologie, le fonds a obtenu le Label ISR (Investissement Socialement Responsable) en décembre 2021.

« Nous sommes ravis d’avoir remporté cet appel d’offres et de travailler en étroite collaboration avec une association aussi importante que l’Afer. Le lancement du fonds Afer Pierre témoigne de notre expertise et de notre savoir-faire en proposant aux investisseurs d’accéder à un patrimoine largement diversifié tant par sa localisation – avec l’appui de nos équipes de terrain dans différents pays européens – que par sa typologie. De plus, le fonds, labellisé ISR, s’inscrit parfaitement dans notre stratégie RSE : il intègre donc notre gamme de fonds ouverts à la collecte dédiée aux investisseurs privés, positionnée dès 2022 à 100 % en catégories SFDR 8 et 9 », souligne Fabrice Violot, Directeur Commercial de BNP Paribas REIM France.