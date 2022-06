Dans le cadre de son développement international, BNP Paribas REIM annonce le lancement de la distribution de BNP Paribas Diversipierre en Italie.

BNP Paribas Diversipierre est un OPCI Grand Public français lancé en 2014 et géré par BNP Paribas REIM France. Il propose une solution d’investissement totalement liée au secteur immobilier avec une liquidité élevée, réservée aux clients professionnels, leur permettant d’effectuer des investissements ou des cessions toutes les deux semaines. Le patrimoine du fonds est composé d’immeubles physiques (65 %), d’actions de sociétés foncières cotées (14,5 %) et d’obligations foncières (14,5 %), le reste représentant des espèces et équivalents.

A fin mars 2022, BNP Paribas Diversipierre disposait de 2,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Le fonds vise à avoir un portefeuille immobilier très diversifié dans les pays de la Zone Euro et dans tous les secteurs d’actifs – bureau, commerce, résidentiel, logistique, hôtel, santé, école. Cette diversification tant en termes de géographie qu’en termes de typologie d’actifs, fait de BNP Paribas Diversipierre un investissement à faible risque (niveau 2/7 de SRI PRIIPs).

Le fonds a réalisé son premier investissement en Italie en 2017 et depuis, l’Italie représente en moyenne 11 % de la valorisation du portefeuille avec des investissements directs et indirects et de nombreuses opportunités en cours d’évaluation.

L’un des investissements réalisés est le Bodio Center, un parc d’affaires situé à Milan. Certifié LEED Gold et BREAAM Good, il est composé de 5 immeubles de bureaux et de 2 bâtiments dédiés aux activités de service, pour une surface totale de plus de 80 000 m².

BNP Paribas Diversipierre a opté pour une approche responsable concernant ses décisions d’investissement et de gestion, en tenant compte des composantes extra-financières. Le fonds suit une stratégie ISR dite « Best-in-Progress » pour son portefeuille immobilier, qui consiste à améliorer la performance ESG des actifs en patrimoine, notamment d’un point de vue environnemental, via la mise en place de plans d’actions dédiés pour chaque immeuble. Ainsi, le fonds a été l’un des premiers en France à recevoir le label ISR (Investissement Socialement Responsable) en décembre 2020 et il est également conforme à l’article 8 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation).

« Le lancement de la distribution de BNP Paribas Diversipierre aux investisseurs italiens était un objectif clé pour BNP Paribas REIM. Nous sommes ravis que cela devienne réalité grâce à l’excellente coopération entre les équipes italiennes et françaises. Nous ouvrons la possibilité aux investisseurs italiens d’investir dans un produit ayant fait ses preuves, » déclare Dominique Jones, CEO et General Manager de BNP Paribas REIM Italie.

« Avec BNP Paribas Diversipierre, les investisseurs bénéficient de la qualité et de la solidité offerte par le groupe BNP Paribas Real Estate, ainsi que de ses nombreuses implantations en Europe. Le fonds offre un accès aux marchés immobiliers européens avec une liquidité élevée et un portefeuille important avec une forte diversification en termes de localisation et de typologie d’actifs, ce qui est une belle opportunité, » ajoutent Daniele Germano, Head of Sales et Gerardo Coppola, Head of Distribution pour BNP Paribas REIM Italie.