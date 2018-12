Déjà propriétaire des bâtiments A et B respectivement depuis 2016 et 2012, BNP Paribas REIM finalise ainsi l’acquisition de l’ensemble immobilier, portant la surface totale détenue à près de 28 000 m².

Cet investissement a été réalisé pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France, dans le cadre d’un share deal.

Implanté au sein du territoire du Grand Paris, Le Périgares bénéficie d’une desserte optimale grâce à sa proximité immédiate avec les axes routiers (A86) et la gare « Val-de-Fontenay » (RER A et E). Ce pôle économique, communément considéré comme le pôle tertiaire le plus dynamique de l’Est parisien, compte plusieurs centaines de milliers de m² de bureaux, un centre commercial régional, et accueille de nombreuses entreprises de premier plan parmi lesquelles la Société Générale, Axa ou encore BNP Paribas.

Le bâtiment C, qui développe 12 000 m² sur huit niveaux, est intégralement loué à l’Office Français pour la Protection des Réfugiés Apatrides (l’« OFPRA »), un établissement public administratif dans le cadre d’un bail ferme de longue durée récemment renouvelé.

« L’acquisition de ce dernier bâtiment nous permet de maîtriser l’ensemble du complexe immobilier Périgares, tout en investissant dans un actif sécurisé bénéficiant d’une situation locative stable, implanté au cœur d’un quartier d’affaire mature » analyse Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France.

Jean-Philippe Blangy, Managing Director et Head of Asset Management chez Tristan Capital Partners, ajoute « Cette opération illustre notre capacité à concrétiser nos convictions à l’acquisition sur des sites implantés dans des localisations en devenir et qui sont dans des situations particulières où nous pouvons créer de la valeur, en l’occurrence une durée de bail résiduelle très courte lors de notre investissement en 2015. C’est le pari que nous faisons sur le Grand Paris, avec notamment d’autres opérations dans la zone avec entre autres des immeubles en VEFA. Nous sommes ravis d’avoir réussi, avec l’aide de Catella Asset Management, à pérenniser la présence de l’OFPRA sur ce site pour le céder à l’acquéreur naturel qu’est la SCPI Accimmo Pierre. »

L’acquéreur était conseillé par BNP Paribas Real Estate Transaction France, l’étude notariale Thibierge et le cabinet d’avocats White and Case. Le Vendeur était conseillé par Catella Asset Management pour l’acquisition, la gestion et la vente de l’actif. L’étude notariale Lasaygues et les cabinets d’avocats Allen &Overy et Racine sont intervenus sur la vente.