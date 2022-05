Propriété de la SCPI Accès Valeur Pierre, cet immeuble de bureaux et de services d’environ 15 200 m² accueille déjà deux groupes internationaux de premier plan, ayant pris respectivement à bail 4 940 m² et 6 680 m² lors de sa livraison fin 2021, suite à une restructuration ambitieuse menée par Arte Charpentier Architectes.

Cette dernière transaction avec IWG clôture la commercialisation de cet actif prime qui reflète les convictions de BNP Paribas REIM en matière d’immobilier de bureaux et d’engagements ESG : centralité, réversibilité des espaces, convivialité des lieux, services hauts de gamme, certifications et labels prestigieux tels que BREEAM Excellent, WiredScore, WELL Gold, E+C-.

« La SCPI Accès Valeur Pierre, gérée par BNP Paribas REIM, détient un ensemble d’actifs de bureaux situé dans les zones de centralité et de rareté, à Paris et dans le Croissant Ouest. Elle mène une politique de modernisation de son patrimoine historique, avec la croissance des loyers et la création de valeur comme double objectif. Le 185 Charles de Gaulle est la parfaite illustration de cette stratégie et sa commercialisation rapide démontre l’intérêt des utilisateurs pour des locaux où leur bien-être est au cœur de notre conception » précise Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France.

Spécialiste des espaces partagés, IWG (Regus, Spaces, HQ, Signature by Regus et Stop&Work) accompagne les entreprises dans leur recherche d’espaces de travail. La demande croissante de solutions hybrides encourage la société à proposer de nouveaux lieux d’hébergement idéalement placés et proposant des prestations tertiaires qualitatives tels que le 185 Charles de Gaulle qui offre des espaces de travail flexibles, de nombreux services, des lieux de détente ainsi que des espaces communs réversibles.

« Le 185 Charles de Gaulle correspond à l’ADN de l’offre de services « Signature » proposée par IWG : les solutions tertiaires les plus qualitatives, des espaces extérieurs arborés de grande qualité, une localisation exceptionnelle, une conciergerie, une salle de fitness ainsi qu’une attention particulière portée aux questions environnementales et au bien-être des salariés » conclut Christophe Burckart, Directeur Général d’IWG France.

IWG poursuit le développement national de sa marque « Signature » grâce à cette nouvelle implantation dont l’ouverture est annoncée pour juin 2022.

Au cours de cette transaction, BNP PARIBAS REIM France a été conseillé par le cabinet RACINE et IWG par le cabinet Ardens-Avocats. Les cabinets BNP PARIBAS TRANSACTION France et CBRE Conseils & Transactions ont également conseillé les Parties.