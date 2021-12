BNP Paribas REIM Belgique, pour le compte de Next Estate Income Fund III (NEIF III), et CDC Investissement Immobilier, pour le compte de la Caisse des Dépôts, ont récemment acquis en joint-venture, auprès d’AG Real Estate & Macan Laine Holding, la totalité des actions de la société anonyme Immobilière de la Laine détentrice du projet Tweed, un immeuble de bureaux neuf de 16 000 m² situé à Bruxelles.

Tweed est stratégiquement localisé au centre de Bruxelles, dans le quartier du Pentagone, à côté du Palais de Justice et du Boulevard de Waterloo. Proche d’un grand nombre d’institutions, il est idéalement situé à proximité de boutiques de luxe, restaurants renommés et hôtels de prestige. Au cœur du district juridique, l’immeuble bénéficie d’une excellente accessibilité, avec des stations de métro et de tramway à quelques minutes à pieds.

Livré au troisième trimestre 2021, cet actif neuf intègre les exigences les plus strictes en termes de confort et d’occupation. Altiplan, le cabinet d’architecture en charge de la rénovation a fait de Tweed un immeuble modulaire, flexible, lumineux et de haute performance environnementale. Doté d’une des techniques d’architecture passive pour les bureaux les plus efficaces, il sera certifié BREEAM excellent. En rooftop, une vaste terrasse offre des vues panoramiques spectaculaires sur la ville et le Palais de Justice voisin.

Tweed est déjà occupé à plus de 90% par quatre locataires de qualité : DLA Piper, Spaces, Stepstone & Immoweb et la Société d’Investissement Régionale de Bruxelles, avec une durée ferme résiduelle moyenne de plus de 10 ans.

Next Estate Income Fund III, un fonds ouvert paneuropéen géré par BNP Paribas REIM, offre aux investisseurs institutionnels internationaux une diversification dans le secteur des bureaux de la zone euro et vise un taux de distribution de 4% par an, avec un fort accent sur le développement durable. En 2021, le fonds a souhaité illustrer son engagement en choisissant une classification SFDR 8.

Dorothea Koestler, Fund Manager pour BNP Paribas REIM, commente : « Cette acquisition illustre également la capacité de BNP Paribas REIM à offrir des opportunités d’investissement en joint-venture à des investisseurs institutionnels aux côtés de nos fonds institutionnels, dans le cadre de partenariats de long-terme. »

CDC Investissement Immobilier commente : « Cette acquisition en joint-venture avec un partenaire long terme, qui renforce notre développement en Europe, est parfaitement représentative de notre stratégie immobilière internationale, flexible sur le profil de risque (du core/core+ au value-add), mais concentrée sur des localisations incontestables dans le centre des grandes métropoles européennes et sur des actifs aux derniers standards (à l’acquisition ou à terme après restructuration le cas échéant). »

BNP Paribas REIM et CDC Investissement Immobilier étaient conseillés par Loyens & Loeff, Cushman & Wakefield, ProGroup et EY.