BNP Paribas REIM France a acquis en juillet 2020 pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre un immeuble de bureaux de 24 000 m² situé 60 avenue Pierre Mendès France – 47 quai d’Austerlitz dans le 13è arrondissement de Paris, qui bénéficie d’une excellente desserte en transports en commun.

Au départ du précédent locataire, BNP Paribas REIM France a initié mi 2021 un projet de restructuration de cet ensemble immobilier édifié en 2003.

Le projet, développé avec l’agence d’architecture Cro&Co Architecture et l’assistant à Maîtrise d’Ouvrage Orféo Développement, s’est attaché à repositionner l’actif en vue d’offrir des espaces de travail et de vie confortables et fonctionnels, tout en préservant les ressources, en ligne avec la trajectoire bas carbone de BNP Paribas REIM France.

L’immeuble sera livré en 2026 et accueillera par la suite des collaborateurs franciliens de la Caisse des Dépôts qui va mettre à profit ces surfaces reconfigurées pour regrouper ses équipes sur ce secteur du 13e arrondissement et gagner ainsi en efficacité.

Un programme de travaux ambitieux au service du confort pour un nouveau cycle de vie

La programmation se concentre sur les enjeux suivants :

Ré-adresser l’immeuble du côté de l’avenue Pierre Mendès France, nouvelle polarité du quartier et de la ZAC Paris Rive Gauche, grâce à un hall généreux et lumineux, offrant par un jeu de transparence des vues vers la Seine, et animé tout au long de la journée par une mezzanine et un escalier monumental ;

Embarquer un socle de services (restaurants, meeting center, salle polyvalente, cafétéria, espace wellness, parking vélos de 450 places, vestiaires/douches…) pour offrir aux collaborateurs une alternative de qualité au télétravail et des espaces privilégiés pour se retrouver et échanger ;

Retravailler les flux verticaux pour améliorer la lisibilité et l’efficacité des plateaux et proposer des espaces de travail fonctionnels et adaptables à différentes configurations d’aménagement ;

Rationaliser les niveaux d’attique pour libérer deux généreuses terrasses plein ciel végétalisées, en partie refuge de biodiversité et nécessaires à l’abattement des eaux pluviales. Elles seront également accessibles aux utilisateurs pour leur offrir des vues exceptionnelles sur Paris et la Seine. Ces terrasses avec les balcons et patios végétalisés, viennent multiplier par quatre les surfaces extérieures actuelles.

L’approche bas carbone au cœur du développement du projet

La conception a été largement dictée par l’amélioration de la performance énergétique et environnementale, avec un travail d’ingénierie fine sur la nouvelle façade et sa conservation partielle. Le dispositif permettra de protéger l’immeuble des apports solaires grâce à un jeu de brise soleils qui viennent créer une nouvelle identité à l’immeuble. Cette approche bas carbone est complétée par une démarche proactive qui vise à maximiser le réemploi sur ce bâtiment livré il y 20 ans et conserver certains équipements techniques encore efficients pour maitriser l’impact carbone de l’actif.

Pour concrétiser ces efforts, le projet s’appuie sur un programme environnemental ambitieux en ligne avec les engagements de la Caisse des Dépôts et la labellisation ISR (Investissement Socialement Responsable) de la SCPI Accimmo Pierre. Celui-ci vise une combinaison de labellisations* et certifications [1] (Well, BBCA, HQE, Biodivercity, Osmoz, Wiredscore, Accessibilité) permettant d’adresser tous les paramètres, du confort de l’utilisateur au carbone, en passant par la biodiversité et la qualité du bâti. Ce niveau d’ambition permettra de dépasser dès 2026 le niveau Décret Tertiaire 2040.

« La rénovation du 47 Austerlitz démontre les avancées techniques réalisées ces dernières années en matière de décarbonisation des actifs. Bien que ‘récent’, l’immeuble améliore considérablement sa performance environnementale grâce aux réflexions conjointes menées par les maîtrises d’ouvrage et d’œuvre. Nous sommes ravis de lancer ce projet pour la Caisse des Dépôts, et fiers d’être en mesure de répondre aux ambitions élevées de notre trajectoire bas carbone que nous partageons avec ce Groupe » explique Sébastien Bourgeois, Directeur du département Project Management de BNP Paribas REIM France.

« Le 47 Austerlitz illustre la capacité de nos équipes à réinventer la valeur d’usage d’ensembles immobiliers majeurs, de mettre en œuvre la stratégie de modernisation et de valorisation patrimoniale de la SCPI Accimmo Pierre et de suivre l’ambitieuse feuille de route ESG fixée par BNP Paribas REIM, dont 85 % des fonds ouverts à la collecte sur le marché primaire auprès de tous les investisseurs sont aujourd’hui conformes aux articles 8 et 9 de la réglementation SFDR » précise Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France.

La SCPI Accimmo Pierre détient 136 immeubles valorisés à 3,7 milliards d’euros à fin décembre 2022. Elle investit majoritairement dans des immeubles de bureaux neufs ou récents qui correspondent aux normes environnementales actuelles tout en diversifiant son portefeuille en investissant dans des commerces, entrepôts, locaux d’activités, actifs de santé et hôtels. Son patrimoine est principalement basé à Paris et en région parisienne ainsi que dans les grandes métropoles régionales. Elle a également obtenu la labellisation ISR (Investissement Socialement Responsable).

Dans cette opération, BNP Paribas REIM France était accompagné par Racine sur le volet juridique et conseillé par les équipes de BNP Paribas Real Estate Transaction France.

De son côté la Caisse des Dépôts était conseillée par Colliers.