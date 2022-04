BNP Paribas REIM annonce la cession pour le compte de la SCPI Accès Valeur Pierre d’un hôtel particulier de bureaux situé au 4 avenue Velasquez à Paris 8ème.

L’hôtel particulier, d’une surface de plus de 1 700 m², a été acquis en 1982 et bénéficie d’une situation exceptionnelle au cœur du Quartier Central des Affaires et à proximité immédiate du parc Monceau. À la suite du départ du locataire historique en 2017, l’immeuble a fait l’objet d’une rénovation lourde. Le projet a consisté à mettre en valeur les atouts connus de l’immeuble, à l’adapter aux dernières attentes des locataires et à améliorer sa performance énergétique – la certification HQE Rénovation (niveau « Excellent ») a été obtenue. Ces excellentes prestations ont permis la signature d’un bail avec une prestigieuse étude notariale.

La vente cristallise une performance financière exceptionnelle. « Elle illustre le savoir-faire de BNP Paribas REIM en terme d’asset management, de la restructuration de l’immeuble à son arbitrage en passant par la commercialisation locative », commente Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France.

Cette opération reflète également la stratégie d’Accès Valeur Pierre. Cette dernière cultive son positionnement unique dans l’univers des SCPI et son ancrage dans le marché de l’immobilier parisien. La SCPI mène une politique ambitieuse de modernisation patrimoniale, avec comme triple objectif la croissance des loyers, la hausse des valeurs vénales et l’excellence environnementale. Elle a pour stratégie d’acquérir des biens situés à Paris qu’elle va rénover progressivement afin de répondre aux nouveaux usages et nouvelles attentes des locataires et ainsi accroître la qualité des actifs. La restructuration de l’immeuble et sa vente constituent des exemples concrets de cette gestion active. Elles permettent de générer une plus-value très significative dont les associés de la SCPI pourront bénéficier. « Ces succès confirment la pertinence de la stratégie d’Accès Valeur Pierre, qui repose sur la centralité parisienne et la modernisation des immeubles », conclut Laurent Le, Fund Manager d’Accès Valeur Pierre, BNP Paribas REIM France.

Accès Valeur Pierre est une SCPI de bureaux qui détient 72 immeubles valorisés à 1,9 milliard d’euros. Elle a été récompensée début avril aux Victoires de la Pierre-Papier 2022 organisées par le magazine Gestion de Fortune, où elle a gagné le prix de Meilleure SCPI à Capital Fixe.

Dans cette transaction, BNP Paribas REIM a été conseillé par l’étude notariale Thibierge, le département Capital Markets de Knight Frank dans le cadre d’un mandat co-exclusif comprenant les équipes de BNP Paribas Real Estate Transaction.