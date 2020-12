Bords de Seine 2 est un immeuble de bureaux de 19 720 m² situé à Issy les Moulineaux, au sud-ouest de Paris, sur la rive gauche de la Seine.

Construit en 2003 et rénové en 2014 selon des normes de qualité élevées et certifié HQE, l’immeuble est situé dans le quartier d’affaires d’Issy les Moulineaux. Déjà bien desservi par les transports publics, son lien avec l’ensemble de la région sera renforcé par la future gare Issy RER du Grand Paris.

L’ensemble des bureaux est loué à deux institutions financières françaises de renom.

Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie globale de Generali Real Estate qui investit dans des immeubles de qualité, dans les métropoles européennes les plus importantes et résilientes comme le Grand Paris, et confirme l’importance du marché français dans la stratégie d’investissement de la société.

Generali Real Estate compte parmi les principaux acteurs européens du secteur des bureaux, avec plus de 900 immeubles de bureaux en Europe.

Selon Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France, cet arbitrage s’inscrit dans la stratégie de rotation du patrimoine des fonds gérés, après une période de détention et de valorisation de 6 ans.

BNP Paribas REIM France était conseillé par l’Etude Thibierge & Associés et par BNP Paribas Real Estate Transaction et Strategies & Corp, dans le cadre d’un mandat co-exclusif de vente.