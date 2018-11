BNP Paribas REIM a cédé l’actif pour le compte de son fonds Next Estate Income Fund (NEIF), géré par BNP Paribas REIM Luxembourg.

Laurent BOISSIN, Fund Advisor du fonds NEIF, commente : « Avec la vente de l’immeuble Pergolesi, nous sommes ravis d’annoncer la finalisation réussie du plan de désinvestissement du fonds NEIF. Sa performance dépasse de manière significative les objectifs initiaux et confirme la stratégie des fonds NEIF dans son ensemble, qui consiste à investir dans des actifs à forte dimension environnementale implantés dans des localisations établies au sein des principales villes européennes. Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre ce succès pour nos investisseurs avec les fonds NEIF II et NEIF III. »

NEIF est un fonds européen offrant une diversification dans le secteur des bureaux en zone euro auprès d’investisseurs institutionnels internationaux. Le fonds NEIF II, son successeur, a été lancé en 2014 et est désormais entièrement investi avec un volume total de plus de 800 M€ d’actifs. Le fonds NEIF III, lancé en 2017, a débuté ses investissements dans la zone Euro pour le compte d’investisseurs institutionnels internationaux et vise un taux distribution de 4% par an.