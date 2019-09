BNP Paribas REIM annonce une nouvelle signature au sein de l’ensemble immobilier LE PALATIN II & III situé Cours du Triangle à La Défense (92). La société TRAPIL, premier réseau français de transport d’hydrocarbures et acteur de référence dans la construction et l’exploitation de pipelines, emménagera à la rentrée 2020 au 3ème étage du Palatin II dans une surface totale de 2.561 m². Cette signature fait suite à la location de 12.625 m² par la société RTE (Réseau de Transport d’Électricité) et 1.856 m² par Gevers & Orès, cabinet de Conseils en Propriété Industrielle.

« Cette nouvelle signature témoigne de la grande attractivité du site, notamment grâce à ses caractéristiques techniques et son offre de services, répondant aux nouveaux besoins des utilisateurs franciliens (espace de restauration réversible, espace de co-working, conciergerie, programmation évènementielle, ambiance multi-sensorielle, coach sportif, …). Le Palatin illustre également le fort engagement de BNP Paribas REIM en matière de RSE, d’une part par les certifications environnementales obtenues, HQE Exploitation et BREEAM In-Use Very Good, et d’autre part par l’attention particulière portée au bien-être de nos clients », commente Hubert Boucan, Directeur de l’Asset Management de BNP Paribas REIM France.

Seuls 5.100 m² demeurent disponibles à la location aux niveaux R+2 et R+4 sur un ensemble totalisant environ 22.150 m². Idéalement situé au cœur du premier quartier d’affaires européen, l’actif a fait l’objet d’une vaste rénovation suite au départ du cabinet d’audit KMPG et est devenue fin 2017 la propriété de la SCPI Accimmo Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France.

Le locataire a été présenté par BNP Paribas Real Estate Transaction France dans le cadre d’un mandat tri-exclusif avec JLL et Cushman & Wakefield.