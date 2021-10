BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) a récemment acquis le Campus Pharma loué à DHL Supply Chain, pour le compte de son fonds European Impact Property Fund (EIPF), lancé fin 2020. EIPF est structuré sous la forme d’un fonds ouvert diversifié et offrant un profil de risque « core » à destination d’investisseurs institutionnels. Il s’agit d’un des très rares fonds immobiliers éligibles à l’article 9 de la réglementation SFDR. EIPF est le premier fonds lancé par BNP Paribas REIM conforme à l’Accord de Paris signé en 2015 et aux objectifs fixés par l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Le Campus Pharma se trouve dans le parc d’affaires Bjsterhuizen à Nijmegen aux Pays-Bas. L’actif est situé entre la région Randstad néerlandaise et la région Rhin-Ruhr allemande et dispose d’un excellent accès aux principales autoroutes européennes. Il s’agit d’un centre logistique moderne d’une superficie totale d’environ 35 000 m², avec environ 31 000 m² d’entrepôt et 1 000 m² de bureaux. Le campus, construit en 1997 et modernisé et agrandi en 2000, est loué à DHL Supply Chain. DHL Supply Chain, détenue à 100% par Deutsche Post AG, gère ses activités logistiques pour l’industrie pharmaceutique dans le parc d’affaires de Bjsterhuizen.

Le fonds prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’actif pendant la période de détention, conformément à sa politique d’enjeux climatiques et ESG. La signature d’un bail écologique est aussi une réalisation importante : DHL Supply Chain s’engage à utiliser et à exploiter l’actif de façon durable, ainsi qu’à communiquer au fonds des indicateurs de durabilité clés détaillés. L’ambition de mieux performer est définitivement un objectif partagé avec DHL Supply Chain, qui prévoit de réaliser des opérations neutres en carbone d’ici 2050.

« Le Campus Pharma, situé dans l’un des points centraux pour la logistique aux Pays-Bas, est le premier investissement du fonds EIPF sur le marché néerlandais, un emplacement attractif pour les investissements immobiliers en raison de sa solide économie et de sa situation centrale en Europe du Nord. A ce titre, BNP Paribas REIM entend augmenter en 2022 ses investissements aux Pays-Bas dans les secteurs de la santé, de la logistique, du résidentiel et du bureau, » commente Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer et membre du comité exécutif de BNP Paribas REIM Allemagne.

« Notre fonds European Impact Property Fund souligne notre attachement à la protection du climat dans le secteur immobilier. Notre objectif est de lutter contre le changement climatique et d’avoir un impact positif et mesurable sur l’environnement. Cette acquisition constitue une nouvelle étape importante pour EIPF car elle combine la diversification de portefeuille avec l’un des types d’actifs les plus recherchés dans l’ère post-Covid et l’ambition climatique, avec la mise en place d’un véritable partenariat avec DHL Supply Chain afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et obtenir une certification BREEAM in Use Very Good, » ajoute Laurent Ternisien, Chief Client Officer de BNP Paribas REIM et CEO de BNP Paribas REIM Luxembourg.

EIPF devrait atteindre une valeur brute d’actifs (GAV) de plus d’un milliard d’euros au cours des prochaines années. L’objectif du fonds est de générer des rendements réguliers et stables grâce à son portefeuille hautement diversifié, par type d’actif et par pays.

La transaction a été réalisée par Cushman & Wakefield et 3Stone Real Estate. Les parties ont été conseillées par Allen & Overy sur le volet juridique. Les parties ont accepté de ne pas divulguer le prix d’achat.