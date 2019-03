Installé dans un environnement privilégié, le bien se situe au bord d’une crique, entre les Sables d’Olonne et le Port Bourgenay, et accueille les plaisanciers français et européens d’avril à septembre. Les clients jouissent d’infrastructures premium à l’instar d’un espace aquatique récent de près de 900 m².

BNP Paribas REIM France a acquis cet actif pour le compte du fonds Plein Air Property Fund 1 (PAPF1), OPPCI spécialisé dans l’hôtellerie de plein air lancé dès juin 2017 en partenariat avec un exploitant reconnu du secteur, proposant des sites de standing de catégorie 4* ou 5*.

Cette opération s’inscrit dans la continuité des investissements réalisés en 2017 et 2018 pour constituer à ce jour un portefeuille total de 9 actifs, tous situés dans des zones côtières et de catégorie haut ou très haut de gamme. BNP Paribas REIM s’est, en effet, positionnée en précurseur du secteur en s’intéressant dès 2014 au marché de l’hôtellerie de plein air.

Jean-Maxime Jouis, Directeur du Fund Management chez BNP Paribas REIM France commente : « Avec le développement de PAPF1, nous consolidons notre part de marché sur une nature d’actifs encore peu explorée et particulièrement attractive pour les investisseurs institutionnels. Cette nouvelle acquisition porte à près de 130 m€ le volume d’investissement de l’OPPCI depuis son lancement en ligne avec son ambition d’atteindre 300m€ d’ici 2 à 3 ans. »

L’acquéreur était conseillé par Me Olivier Valard de la SCP Thibierge et associés.