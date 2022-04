D’une surface totale de près de 1 100 m² et de type haussmannien, l’immeuble s’élève sur 6 étages et propose 9 appartements de bon standing, articulés autour d’une cour intérieure privée et végétalisée qui contribue au bien-être des locataires. Deux commerces en pied d’immeuble complètent également son état locatif.

L’immeuble bénéficie d’une localisation idéale, près du square Montholon et dans un quartier dynamique, animé par les nombreux commerces de proximité du 9ème arrondissement. L’actif est desservi par la ligne 7 du métro dont la station Poissonnière se situe au pied de l’immeuble mais également par les Gares du Nord et de l’Est qui sont situées à proximité immédiate.

Conformément à la stratégie ISR « Best-in-Progress » du fonds AFER Pierre, des actions d’amélioration des performances ESG seront implémentées sur cet immeuble, au travers notamment de travaux de rénovation des logements et d’isolation thermique de la façade.

Lancé début 2022, le fonds AFER Pierre est une Société Civile (SC) diversifiée qui a pour objectif de proposer une large diversification en termes de typologie d’actifs mais aussi géographique. Cette acquisition vient compléter un patrimoine composé de deux immeubles de bureaux en France et d’une plateforme logistique aux Pays-Bas. AFER Pierre a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable) en décembre 2021 et vise une performance annualisée de l’ordre de 4% sur un horizon de détention de 10 ans.

« Cette première acquisition résidentielle du fonds AFER Pierre reflète le déploiement de la stratégie de diversification du fonds au travers d’une classe d’actif résiliente et pour laquelle BNP Paribas REIM a de très fortes convictions et ambitions. Les actions d’asset management que nous mettrons en place sur cet immeuble traduiront les engagements des équipes de la société de gestion qui visent des actifs plus durables tout en s’inscrivant pleinement dans le cadre de la stratégie ISR dite ‘Best-in-Progress’ du fonds AFER Pierre » commente Carlos Camurça, Directeur des Investissements de BNP Paribas REIM France.

La transaction a été réalisée par l’intermédiaire de la société IKORY Capital Markets. Dans cette opération, BNP Paribas REIM a été conseillé par l’office notarial 8ème ACTE, le cabinet d’avocats GIDE, et la société AMEXIA. Le vendeur a été conseillé par l’étude notariale Thomas Levy.