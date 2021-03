Comme tous les autres sites précédemment acquis, ce camping 5* qui compte 364 emplacements bénéficie d’une très bonne localisation touristique, à l’entrée du parc du Château de Chambord, deuxième château le plus visité de France et monument le plus fréquenté du Val de Loire. Cette nouvelle acquisition vient compléter le très bon maillage territorial du fonds PAPF1 en complément notamment des nombreuses acquisitions littorales réalisées ces dernières années.

Le camping dispose de nombreuses infrastructures telles qu’un large parc aquatique, des équipements sportifs, un spa, un étang permettant un positionnement haut de gamme du site.

Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué de BNP Paribas REIM France en charge de l’investissement, de l’asset management et de l’arbitrage, commente : « Nous sommes heureux d’acquérir le camping Château des Marais qui s’inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds PAPF1 composé d’actifs de catégorie haut ou très haut de gamme, situés dans des zones touristiques établies. Cette acquisition signe le 17e site du fonds et renforce son développement dans le secteur de l’hôtellerie en plein air. »

L’acquéreur était conseillé par l’Etude Thibierge Notaire, le vendeur était conseillé par l’Etude Jacquin et associés.