L’immeuble est stratégiquement localisé dans le quartier d’affaires établi de Ratingen Ost, à proximité immédiate de Düsseldorf, septième plus grande ville d’Allemagne. Livré en 2009, il s’agit d’un actif immobilier moderne qui détient les certifications LEED Platine et WiredScore Silver. Il bénéficie d’une excellente accessibilité, avec des stations de tramway et de train à seulement quelques minutes à pied, l’aéroport international et la gare centrale peuvent être rejoints en 15 et 20 minutes respectivement. L’actif dispose d’une situation locative diversifiée avec 12 locataires de qualité et des cash-flows sécurisés sur les quatre prochaines années.

Jean-Maxime Jouis, Global Head of Fund Management de BNP Paribas REIM, commente : « Cette acquisition permet de renforcer le portefeuille d’Opus Real et s’inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds en y ajoutant un actif moderne, certifié, multi-locataires et idéalement situé dans un endroit stratégique de Ratingen. En outre, la diversification et les profils de risque des locataires permettent d’assurer des cash-flows stables. »

Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM Germany, explique : « Avec Zwei-Scheiben-Haus, nous sécurisons pour nos investisseurs un actif premium disposant d’une excellente localisation. »

BNP Paribas REIM France a créé la SCPI Opus Real, un fonds français réglementé dédié aux clients privés, en 2017. Le fonds dispose aujourd’hui d’un portefeuille de cinq immeubles d’une valeur totale d’approximativement 170 millions d’euros. Opus Real vise à acquérir un portefeuille diversifié composé principalement d’actifs immobiliers tertiaires en Allemagne. Le reste du portefeuille se compose de trois actifs de bureaux situés à Bad Homburg (région de Francfort), Munich et Brême ainsi que d’un hôtel situé à Munich.

BNP Paribas REIM a été conseillé par Hogan Lovells sur l’audit juridique et Orange Recon sur l’audit technique du bâtiment.