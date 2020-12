BNP Paribas REIM a acquis récemment un portefeuille de 5 établissements de santé de plus de 500 lits en Allemagne pour le compte du fonds Healthcare Property Fund Europe (HPF Europe). Il s’agit de la première acquisition de HPF Europe, qui a été lancé au cours du premier semestre.

« Le secteur de l’immobilier de santé européen, caractérisé par sa résilience, offre des opportunités de croissance significatives. Ce portefeuille, bien positionné, ouvre à HPF Europe l’accès au marché allemand de l’immobilier de santé qui est particulièrement intéressant », explique Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM Allemagne. « Cette première acquisition est une étape importante pour HPF Europe car elle s’intègre parfaitement, grâce à la qualité des actifs et à leur localisation sur le marché allemand, dans la stratégie d’investissement que nous avons élaborée pour HPF Europe, qui vise la constitution d’un portefeuille d’1 milliard d’euros en immobilier de santé au niveau européen. L’intérêt des investisseurs pour HPF Europe est important comme le démontrent les près de 200 millions d’euros d’engagements d’investisseurs reçus sur le seul premier semestre de l’année ; nous nous attendons d’ailleurs à recevoir de nouveaux engagements en capital d’ici la fin d’année : le fonds poursuit ainsi activement sa recherche de nouveaux actifs correspondant aux exigences de sa stratégie d’investissement, et a dans ce cadre d’ors et déjà sécurisé de nouvelles acquisitions qui devrait être rapidement annoncées », ajoute Paul Darribère, Directeur Adjoint Fund Management BNP Paribas REIM France et Fund Advisor de HPF Europe.

Le portefeuille représente 435 chambres de type EHPAD et 19 appartements de type résidence senior pour une surface locative totale de plus de 23 500 m². Le portefeuille offre une exposition géographique diversifiée à travers l’Allemagne avec des actifs situés dans les régions de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Basse-Saxe, Saxe et de Hesse. Le taux d’occupation des établissements est de près de 98% aujourd’hui. Les cinq biens sont exploités par deux opérateurs qui ont une excellente réputation sur le marché : Alloheim, le deuxième acteur sur le marché allemand, gère trois établissements tandis que Dorea, la filiale allemande du groupe français Maisons de Famille, gère les deux autres établissements. La durée moyenne ferme des baux est de 17,1 années (et va même jusqu’à 23,5 années en incluant les options de renouvellement de bail).

Le fonds HPF Europe est une SICAV-SIF luxembourgeoise. C’est un fonds d’investissement ouvert géré par BNP Paribas REIM Luxembourg qui vise à offrir aux investisseurs institutionnels internationaux une exposition à tous les segments (court, moyen ou long séjour) du secteur de l’immobilier de santé en zone euro ainsi que des rendements récurrents à long-terme.

La transaction a été organisée en « off market » par Cushman & Wakefield. L’acquéreur était conseillé par Clifford Chance sur le volet juridique, fiscal et financement et par Orange Recon sur le volet technique des bâtiments.