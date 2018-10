Respectivement implantés dans la région de Montpellier, au cœur des Landes et dans le Finistère Sud, ces quatre campings proposent un accès rapide à la mer, permettant à la clientèle française et européenne de jouir d’un équipement de qualité dans un cadre naturel et un environnement soigné. Ces établissements offrent également de nombreuses activités et animations pour les vacanciers, chacun bénéficiant d’un parc aquatique et d’un club pour enfants.

BNP Paribas REIM France a acquis ce portefeuille d’actifs pour le compte du fonds Plein Air Property Fund 1, un OPPCI spécialisé dans l’hôtellerie de plein air localisée principalement en France et accessoirement en zone Euro. Cette opération s’inscrit dans la continuité d’une première acquisition réalisée en 2017, d’un portefeuille de 5 actifs de camping 4* et 5*.

Guillaume Delattre, Directeur Général Délégué chez BNP Paribas REIM France, en charge de l’Asset Management, des Investissements & Arbitrages, commente « cette deuxième phase d’acquisition prolonge le partenariat avec un exploitant reconnu dans le domaine de l’hôtellerie de plein air, proposant des sites familiaux de standing. Ces opérations sont en ligne avec la stratégie de diversification de BNP Paribas REIM sur des classes d’actifs de niche offrant un rendement sécurisé à ses investisseurs ».

Cyril de Francqueville, Directeur Général Délégué chez BNP Paribas REIM France en charge du Fund Management, ajoute « Cette opération porte à 9 le nombre d’actifs du fonds Plein Air Property Fund 1, tous situés dans des zones côtières et de catégorie haut ou très haut de gamme. L’acquisition de ce portefeuille, notamment financée par de la dette long terme, permet au fonds de bénéficier d’un premier effet de levier qui confortera ses bonnes performances ».

L’acquéreur était conseillé par Me Olivier Valard de la SCP Thibierge et associés.