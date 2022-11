L’ensemble immobilier, exploité en village de vacances 4 Tridents par le Club Med, a été livré en novembre 2020. Situé à 1 850 mètres d’altitude et aux pieds du domaine skiable, l’actif d’environ 400 chambres sur 38 700 m², offre un magnifique panorama sur les Alpes. Le Club Med La Rosière propose une offre haut de gamme à ses clients et répond aux attentes de tous les vacanciers, y compris les familles, été comme hiver, en proposant des activités sportives en lien avec la montagne mais aussi des activités de bien-être.

Certifié BREEAM Good [1] l’actif intègre les enjeux de performance environnementale et répond aux exigences de l’OPCI dans sa démarche ISR.

S’adressant aux investisseurs privés, l’OPCI BNP Paribas Diversipierre est un produit d’épargne intégrant plusieurs types d’actifs : titres financiers et actifs immobiliers (des immeubles physiques, des actions de sociétés foncières cotées ou des obligations foncières). En novembre 2020, il a été l’un des premiers fonds d’investissement français à obtenir le label ISR (Investissement Socialement Responsable), label appliqué à l’immobilier et entré en vigueur en juillet 2020. De plus, il relève de l’article 8 du Règlement 2019/2088 dit SFDR de l’Union Européenne (Sustainable Finance Disclosure Regulation) du 7 novembre 2019. A la fin de l’exercice 2021, le portefeuille du fonds comprenait 31 biens répartis sur différentes classes d’actifs, pour un volume global supérieur à 2,5 milliards d’euros.

Carlos Camurça, Directeur des Investissements de BNP Paribas REIM France, indique : « Cet investissement illustre notre conviction sur la résilience de l’hôtellerie de montagne dans des stations à forte attractivité touristique, à la fois sur les périodes hivernales mais également estivales. Cette acquisition s’inscrit dans un objectif de diversification du patrimoine de l’OPCI BNP Paribas Diversipierre dans un des secteurs majeurs de l’économie française, avec un actif neuf de grande qualité, certifié BREEAM niveau Good et entièrement loué à un acteur de premier plan qui s’inscrit dans la durée. »

Edith Martin-Bonnenfant, Présidente de la Foncière des Alpes (consortium CDC, BPAURA, CADS-CASRA, CERA), ajoute : « Nous sommes heureux d’avoir assuré l’accompagnement du Club Med dans le développement de ce resort à la Rosière. Le produit de cette cession permettra d’accompagner de nouveaux projets de création de lits chauds pérennes au sein du territoire des Alpes. Dans le contexte économique actuel, notre engagement territorial sera d’autant plus important pour participer aux réponses à apporter aux nouveaux enjeux : l’hébergements des saisonniers, l’importance des critères ESG dans les futurs projets, la réhabilitation de sites obsolètes, … »

Dans cette transaction, BNP Paribas REIM a été conseillé par l’office notarial Wargny-Katz, le cabinet d’avocats Allen & Overy et par Artelia sur le volet technique. La Foncière des Alpes, représentée par Caryatid, était conseillé par l’office notarial SAS Bremens Notaires et le cabinet d’avocats Archers.