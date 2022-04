BNP Paribas REIM investit dans le tourisme de montagne avec l’acquisition pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre d’un village de vacances haut de gamme situé dans la station de l’Alpe d’Huez, dans le massif des Grands Rousses, en Isère (38). Cet actif a été acquis auprès de Lagune, véhicule d’investissement dédié aux loisirs géré par BATIPART.

Exploité par Club Med depuis son ouverture dans les années 1980, le village a fait l’objet d’un important programme de rénovation et d’extension en 2019 permettant à l’exploitant de procéder à la montée en gamme de l’établissement qui passe de 3 à 4 tridents, en accord avec la stratégie globale de Club Med. Situé à 1 860 mètres d’altitude et aux pieds du domaine skiable, l’actif propose 442 chambres sur 38 400 m². Ce resort « ski in-ski out » offre à ses clients une expérience premium avec un magnifique panorama sur les Alpes. Le Club Med Alpe d’Huez répond aux attentes de tous les vacanciers, été comme hiver, en proposant des activités sportives en lien avec la montagne (école de ski et de snowboard, randonnée, VTT, parapente etc.) mais aussi des activités de bien-être (espaces aquatiques, spa, hammam, yoga, pilates etc.).

Certifié BREEAM Good et Green Globe, l’actif intègre les enjeux de performance environnementale et répond aux exigences de la SCPI Accimmo Pierre qui a récemment obtenu la labélisation ISR (Investissement Socialement Responsable).

Accimmo Pierre est un fonds qui investit majoritairement dans des immeubles de bureaux neufs ou récents qui correspondent aux normes environnementales actuelles, mais qui diversifie également son portefeuille en investissant dans des commerces, entrepôts, locaux d’activités et dans l’hôtellerie de plein air. Son patrimoine est principalement basé à Paris et en région parisienne et ensuite dans les grandes métropoles régionales.

Claire Grandin, Directrice adjointe des investissements de BNP Paribas REIM France, indique : « Cet investissement illustre notre conviction sur la résilience de l’hôtellerie de montagne dans des stations à forte attractivité touristique, à la fois sur les périodes hivernales mais également estivales. Cette acquisition s’inscrit dans un objectif de diversification du patrimoine de la SCPI Accimmo Pierre dans un des secteurs majeurs de l’économie française, avec un actif de grande qualité, totalement restructuré, certifié BREEAM niveau Good et Green Globe et entièrement loué à un acteur de premier plan qui s’inscrit dans la durée. »

Dans cette transaction, BNP Paribas REIM a été conseillé par l’office notarial Wargny-Katz, le cabinet d’avocats Gide Loyrette Nouel, le cabinet de conseil financier Accuracy et par Amexia sur le volet technique. BATIPART était conseillé par l’office notarial Cheuvreux et le cabinet d’avocats de Pardieu Broccas Maffei.