Ce bâtiment emblématique du style Art Déco accueillera les bureaux parisiens d’un établissement financier mondial.

© Crédits photo : Meero

Construit à la fin des années 1920, l’immeuble a fait l’objet d’importants travaux de modernisation menés par Poste Immo visant à créer des vastes plateaux de bureaux correspondant aux meilleurs standards internationaux en termes de flexibilité des espaces de travail, d’éclairage naturel et de performance environnementale. Destiné historiquement à accueillir le Bureau Central de La Poste du 8ème arrondissement, l’édifice est largement reconnaissable par son architecture Art Déco, conservée dans le cadre des travaux. Le programme de rénovation a été conçu par le cabinet d’architecture DTACC.

D’une surface de près de 11 000 m², le bâtiment s’élève en R+5 et dispose de nombreux services : une cafétéria, un RIE, ainsi qu’un auditorium. Doté des labels BREEAM, NF HQE, LEED et EFFINERGIE RENOVATION, l’actif présente une performance environnementale optimale.

Situé dans le quartier central des affaires de la capitale, l’immeuble est idéalement implanté dans ce secteur présentant une forte concentration d’immeubles de bureaux ainsi que de nombreux commerces. À sa localisation prime au sein du triangle d’or parisien s’ajoute une proximité immédiate des transports en commun.

© Crédits photo : DTACC / Hervé ABBADIE

Cet investissement a été réalisé pour le compte de la SCPI Accimmo Pierre, gérée par BNP Paribas REIM France. A cette occasion, un financement long terme a été mis en place par Accimmo Pierre auprès d’un pool de banques arrangé par NATIXIS.

Sur cette opération, BNP Paribas REIM France était conseillé par l’étude Wargny Katz (H. Wargny/N. Masseline), les cabinets Gide (F.Nouel) et Clifford Chance (A.Couturier).

Poste Immo était conseillé par Les notaires du Trocadéro (Me Virginie Foucault/Me Leslie Namhias) et le cabinet Lacourte Raquin Tatar (Jean-Jacques Raquin, Julien Souyeaux (fiscal) et Damien Grosse (bail)).

NATIXIS était conseillé par l’étude Allez & Associés (V.Audoir) et par le cabinet Archers (JM.Gaillard).