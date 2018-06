Situé en Pologne à Szczecin proche de la frontière allemande, le bâtiment a été livré en septembre 2017 par Panattoni Europe et représente l’un des projets les plus évolués dans le monde en termes d’équipements, développant 161 500 m² de surface répartis sur trois étages. Plus de 3 000 robots ont en effet été installés pour assister les employés au quotidien, via l’utilisation d’une technologie spécifique.

Xavier Mouette, Head of Key Client Group au sein BNP Paribas REIM, commente : « Cette transaction représente un réel succès, fruit de notre nouvelle configuration qui accompagne nos clients dans leur stratégie d’investissement européenne. Après avoir également contribué à l’acquisition réussie de l’immeuble So Ouest Plaza l’an dernier à Paris, nous travaillons actuellement sur d’autres transactions pour le compte de clients internationaux. Notre ambition est de continuer à développer cette nouvelle activité dans les années à venir, afin de renforcer notre position déjà bien ancrée dans le secteur du separate account. »

Avec cette opération, BNP Paribas REIM s’affirme comme partenaire de confiance pour les grands clients internationaux qui investissent sur le marché immobilier européen.