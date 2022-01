Cet actif est un immeuble emblématique et un repère architectural de Barcelone, qui totalise une surface totale de 7 211 m². Il bénéficie d’une localisation stratégique dans le District 22@, qui est l’une des zones de bureaux les plus recherchées à Barcelone et un endroit incontournable en Europe. Le District 22@ est un quartier qui abritait auparavant des sites industriels avant de devenir l’un des projets les plus importants de renouvellement urbain en Europe et d’être remis en état afin de proposer des bureaux modernes et élégants conçus pour répondre aux attentes des entreprises. Le quartier accueille aujourd’hui plus de 1 500 entreprises spécialisées dans la technologie, l’énergie, le design, les médias ou la recherche scientifique et est maintenant considéré comme un espace d’innovation constante.

« Tánger 66 » a été entièrement rénové et transformé par Blue Coast Capital qui a fait de l’immeuble, une ancienne usine textile, le premier bâtiment certifié LEED Platinum à Barcelone. Il est composé de 4 étages et d’un jardin terrasse de 800 m² au dernier étage. Il offre des espaces de travail modernes avec des zones de formation, des espaces de collaboration, des laboratoires informatiques, un auditorium et une cafétéria.

L’immeuble bénéficie d’une excellente connexion aux transports en commun avec des stations de métro, de tram, de bus et de train à seulement quelques minutes à pieds. Il est entièrement loué à Hewlett Packard. Il s’agit de la première acquisition du fonds BNP Paribas Diversipierre en Espagne. L’OPCI BNP Paribas Diversipierre a été lancée en 2014 et est structurée pour les investisseurs privés, qui investissent dans des biens immobiliers qui sont soit des immeubles physiques, soit des actions de sociétés foncières cotées ou d’obligations foncières. En novembre 2020, il a été l’un des premiers fonds d’investissement français à obtenir le label ISR (Investissement Socialement Responsable) appliqué à l’immobilier et entré en vigueur en juillet 2020.

Jean-Maxime Jouis, Global Head of Fund Management chez BNP Paribas REIM commente : « Cette acquisition vient renforcer le portefeuille de BNP Paribas Diversipierre et s’inscrit parfaitement dans la stratégie du fonds en y ajoutant un actif moderne, entièrement loué et situé dans un emplacement stratégique de Barcelone. De plus, l’immeuble est certifié LEED Platinum, il respecte donc les engagements du fonds et plus globalement les enjeux environnementaux visés par BNP Paribas REIM qui a pour stratégie d’accélérer l’ambition ESG de ses fonds. »

Fraser Denton, Managing Director, European Real Estate pour Blue Coast Capital ajoute : « Je suis ravi que BNP Paribas REIM finalise cette transaction. Notre redéveloppement de T66 est un excellent exemple de l’accent mis par Blue Coast Capital sur la création d’un immobilier exceptionnel et un exemple phare de réaménagement immobilier tout en atteignant le plus haut niveau de certification LEED. »

Dans cette opération, BNP Paribas REIM était conseillé par :

Legal & Tax : Garrigues

Technical : AN Savills

ESG : GreenAffair

Financial : KPMG

Advisory : BNP Paribas Real Estate

Dans cette opération, Blue Coast Capital était conseillé par :