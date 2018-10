BNP Paribas REIM annonce l’acquisition de ‘Baden-Airpark’, un complexe logistique de dernière génération situé sur la zone aéroportuaire de Baden-Baden, à la frontière franco-allemande. Cet ensemble de 45 000 m² est composé de deux entrepôts de classe A, intégralement loués à trois logisticiens de premier plan. L’actif a été construit par Greenfield development Ltd., un promoteur et investisseur allemand spécialisé dans la logistique.

BNP Paribas REIM a acquis cet actif pour le compte du fonds ELF (Eurozone Logistics Fund), géré par BNP Paribas REIM Luxembourg. Baden-Airpark est la seconde acquisition pour ELF après un premier closing d’un complexe logistique neuf aux Pays-Bas.

BNP Paribas REIM a déjà sécurisé un troisième actif pour le fonds ELF, un entrepôt logistique, situé près de l’aéroport de Leipzig en Allemagne qui sera livré au premier trimestre 2019.

“L’acquisition de ‘Baden-Airpark’ reflète parfaitement la stratégie de ce fonds logistique paneuropéen qui est d’acquérir des entrepôts logistiques modernes de classe A dans des localisations Core de la zone euro, mais également des actifs en zone urbaine répondant aux besoins de la logistique du dernier kilomètre” commente Lucas Despretz, Fund Advisor du fonds ELF.

Le fonds ELF est une SICAV-SIF régulée au Luxembourg, à destination des investisseurs institutionnels internationaux et ayant pour objectif une distribution annuelle de 6%. Depuis son lancement, plus de 80 million d’euros ont été levés, représentant une capacité d’investissement de 130 millions d’euros. Les 150 000 m² du portefeuille sont d’ores et déjà 100% loués à des locataires de qualité avec une durée moyenne des baux de 7 ans.