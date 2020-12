Cet ensemble immobilier d’une surface de plancher de 16.200 m² se répartit en 3 immeubles indépendants, s’inscrivant dans un programme mixte baptisé « Amazing Amazones ». Ce programme de plus de 25 000 m² mêlant immobilier tertiaire, logements et équipements sportifs, sera le plus important de la ZAC.

Bénéficiant d’une grande divisibilité, ces trois immeubles tertiaires seront reliés par un rez-de-chaussée commun disposant de patios végétalisés au cœur de l’ilot. Cet ensemble immobilier labélisé BREAAM niveau « good » et HQE niveau « excellent », se caractérise par une forte ambition environnementale prenant en compte les nouvelles aspirations des utilisateurs.

A proximité immédiate de la gare, l’« Ilot 4B » se situe au cœur d’Euronantes, un quartier d’affaires qui finalise sa transformation. Devenant un pôle économique dense, le quartier propose à ses occupants un environnement de vie et de travail attractif avec une offre de commerces et d’équipements riche et variée, dans lequel se sont implantées de nombreuses entreprises de premier plan.

Carlos Camurça, Directeur des Investissements de BNP Paribas REIM France, commente : « Cette nouvelle acquisition permet à Accimmo Pierre de confirmer son positionnement au sein de quartier d’affaires de métropoles dynamiques telles que Euronantes. Cet actif neuf bénéficie de nombreux avantages en offrant des plateaux divisibles, des espaces extérieurs et une dimension environnementale forte. » La transaction a été réalisée par l’équipe Investissement de BNP Paribas Real Estate Transaction à Nantes.

L’acquéreur a été conseillé par Maitre Christopher Chirouze de l’étude VH15 et le bureau d’études AMEXIA.