L’immeuble d’une surface de 6.121 m² a été livré en 2014 et est certifié bâtiment basse consommation (BBC). Ce bien immobilier intégralement loué est à usage principal de bureau et accueille également des commerces en rez-de-chaussée. L’actif conçu pour offrir une excellente divisibilité permet d’accueillir à la fois des start-ups en phase de développement mais aussi des entreprises de renommée internationale.

Carlos Camurça, Directeur des Investissements de BNP Paribas REIM France, commente : « Cette acquisition est parfaitement en phase avec les cibles de la SCPI France Investipierre qui, dans le cadre de la politique de rotation active de son patrimoine, privilégie les investissements dans des immeubles récents et situés dans les métropoles les plus dynamiques. Cet actif 100% loué et multi-locataires rend ainsi possible un réemploi intéressant des fonds issus des récentes cessions, et devrait permettre de contribuer de façon optimale à la pérennité de la performance de la SCPI au bénéfice de nos clients. »

La transaction a été réalisée par CBRE.

Les parties ont été conseillées par les études Thierge et Rochelois (Maître Olivier Valard pour l’acquéreur et Maitre Yvette Rault-Pires pour le vendeur), et le cabinet Racine (conseil acquéreur).