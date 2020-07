L’immeuble OKABÉ bénéficie d’une localisation idéale au pied de la ligne 7 du métro (station Le Kremlin-Bicêtre) et à proximité immédiate de la porte d’Italie avec un accès direct au boulevard périphérique parisien. La desserte transport sera encore davantage renforcée dans les années à venir avec l’extension de la ligne de métro 14 prévue pour 2024 et l’arrivée de la ligne de métro 15 en 2025, qui permettront au Kremlin-Bicêtre d’être en liaison directe avec les principaux pôles tertiaires et hubs d’Île-de-France tels que les gares et aéroports parisiens.

Cet immeuble de bureaux propose de grands plateaux lumineux et divisibles, agrémentés de terrasses et patios paysagers. Il offre de nombreux services à ses locataires, tels qu’un restaurant, une conciergerie, un salon lounge, un parking de 326 places, ou encore un espace de co-working. Il bénéficie également du dynamisme et des offres proposées par le centre commercial situé juste en dessous.

Cette transaction intervient alors que le bâtiment est entièrement loué à 12 locataires.

Guillaume Delattre, Chief Investment Officer de BNP Paribas REIM France commente : « Nous sommes ravis de cette nouvelle acquisition qui illustre bien la stratégie d’Accimmo Pierre en ajoutant à notre portefeuille un immeuble moderne et multi-locataires, ce qui nous semble particulièrement pertinent dans le contexte actuel. Cet immeuble est très attractif pour les utilisateurs car il offre de nombreux services tout en maintenant un loyer compétitif et bénéficie d’une excellent désserte en transports en commun. »

BNP Paribas REIM a été conseillé par l’étude Thibierge (Maître Olivier Valard)

PRIMONIAL REIM était accompagné par l’étude Wargny Katz (Maître Justine N’Diaye)

Les parties ont été conseillées par Jones Lang LaSalle.