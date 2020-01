BNP Paribas REIM France a acquis, pour le compte de son OPCI grand public BNP Paribas Diversipierre, un immeuble de bureaux d’une surface totale de 10.000 m² situé au 250 avenue Louise, en plein cœur de Bruxelles. Sa localisation en angle sur l’une des plus prestigieuses avenues de la capitale belge, un axe particulièrement fréquenté mixant commerces et bureaux, lui offre une excellente visibilité et accessibilité en transports en commun.

Dès 2018, une stratégie de repositionnement de l’actif a été entamée par Eaglestone en vue de lui définir une nouvelle identité et d’y intégrer de nouvelles technologies digitales au service des occupants. Parallèlement aux travaux de rénovation, l’immeuble a fait l’objet d’un dynamique programme d’Asset Management.

Cette transaction intervient alors que le bâtiment est entièrement loué et occupé par des locataires de renom tels que le Bureau Van Dijk appartenant au groupe américain Moody’s ou encore le bureau d’avocats Simon Braun, qui y emménagera dès le deuxième trimestre 2020.

Jean-Maxime Jouis, Directeur du Fund Management de BNP Paribas REIM France, commente : « BNP Paribas Diversipierre réalise ainsi son premier investissement en Belgique, dont la localisation centrale à Bruxelles a beaucoup séduit, en parfaite adéquation avec la stratégie d’européanisation de son portefeuille. Cette acquisition montre par ailleurs la volonté de BNP Paribas REIM France de contribuer à l’amélioration de la qualité des bâtiments situés en plein cœur de ville. »

« Nous sommes ravis de cette nouvelle opération qui s’inscrit pleinement dans notre stratégie visant à cibler des actifs à fort potentiel. Cette opération démontre également le dynamisme persistant du quartier Louise dans le segment des bureaux » ajoute Gaétan Clermont, CEO Eaglestone.