BNP Paribas REIM annonce l’acquisition auprès d’ISARIA Wohnbau AG de « H.Trium », un immeuble de bureaux récemment construit à Munich. L’actif de 4 300 m² bénéficie d’une localisation idéale au cœur du quartier de Westend, avec une excellente accessibilité en transports et offre des espaces de location modernes et flexibles. Livré en juillet 2019, le bâtiment devrait obtenir la certification BREEAM d’ici 2020.

L’immeuble « H.Trium » est situé dans l’ouest de Munich, une zone urbaine mixte intégrant des bureaux, des commerces et des logements, qui profite d’une bonne desserte en transports publics et d’excellentes infrastructures, assurant une liaison rapide avec l’ensemble des quartiers de la ville, des autoroutes et de l’aéroport.

L’actif fait partie intégrante d’un projet de développement entrepris par ISARIA Wohnbau AG, visant à créer un quartier moderne et durable, à la fois lieu de vie et de travail au sein de la capitale bavaroise. « H.Trium » bénéficiera ainsi du repositionnement de l’ensemble de la zone ainsi que du voisinage, abritant le siège de plusieurs grandes sociétés. En complément, le bâtiment offre des plateaux flexibles et adaptables aux souhaits des locataires ainsi qu’un toit-terrasse accessible à tous les occupants.

« Nous sommes fiers de ce deal off-market au sein du marché particulièrement compétitif de Munich. L’actif est situé dans un quartier au fort potentiel de croissance qui représente une opportunité intéressante pour nos investisseurs », commente Isabella Chacón Troidl, Chief Investment Officer et Managing Director de BNP Paribas REIM Germany.

Jean-Maxime Jouis, Directeur Fund Management chez BNP Paribas REIM France, poursuit : « H.Trium est la troisième acquisition de notre fonds dédié, Opus Real. Nous allons continuer à investir davantage dans les villes allemandes majeures et ainsi renforcer la position d’Opus Real sur le marché immobilier germanique, qui offre des fondamentaux solides et des opportunités d’investissement exceptionnelles. En outre, le faible taux de vacance dans le quartier de Westend à Munich ainsi que le potentiel d’augmentation significative des loyers assurent des cash-flows sécurisés. »

La SCPI Opus Real, fonds français réglementé dédié aux clients privés géré par BNP Paribas REIM France, vise à acquérir un portefeuille diversifié composé principalement d’actifs immobiliers tertiaires en Allemagne. En 2018, Opus Real a réalisé l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Bad Homburg dans la région de Francfort puis d’un hôtel Ibis à Munich.

Hogan Lovells (conseiller juridique) et MasterPlan (conseiller technique) ont conseillé BNP Paribas REIM lors de cette transaction.